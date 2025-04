Alexandru Ciuncan, UNSAR: Asigurarea nu previne dezastrele, dar previne dezastrul financiar

La Galați, în cadrul conferinței România Inteligentă „Acasă în siguranță – Harta dinamică a zonelor de risc din România”, organizată de Antena 3 CNN în colaborare cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General al UNSAR, a tras un semnal de alarmă asupra vulnerabilității locuințelor din România în fața dezastrelor naturale. „O asigurare nu poate preveni producerea unor dezastre, dar cu siguranță poate preveni un dezastru financiar pentru fiecare dintre noi”, a spus Alexandru Ciuncan, atrăgând atenția asupra unui fapt îngrijorător: România este mult în urma vecinilor în ceea ce privește gradul de acoperire cu asigurări al locuințelor. „25% din locuințe au asigurare obligatorie, 17% din locuințe au asigurare facultativă. Dacă ne uităm la vecinii noștri de la vest – și mă refer la Ungaria – o să vedem că în jur de 70% din locuințe sunt asigurate, adică fix invers. Dacă ne uităm în Polonia, 60% din locuințe sunt asigurate”, a spus președintele UNSAR.

România este puternic expusă la riscuri naturale, dar avem și din ce în ce mai multe accidente provocate de om, iar acest lucru se vede în numărul și volumul despăgubirilor. „Locuințele românilor sunt afectate de 19 incendii în fiecare zi. Ca să putem să ne protejăm împotriva incendiilor, mai mergând mai departe de zona de prevenție, evident, avem nevoie de o asigurare facultativă a locuinței. Nu putem încheia o asigurare facultativă a locuinței decât dacă respectăm legea – că e important de spus – și încheiem o asigurare obligatorie”, a arătat Alexandru Ciuncan. România are un sistem dual, care funcționează, dar care nu este suficient valorificat a mai arătat el, precizând că asigurările obligatorii și cele facultative nu se exclud, ci se completează. „Există un motiv pentru care România are un sistem de asigurare obligatorie a locuințelor… am participat la discuțiile privind setarea acestui sistem. Există un motiv pentru care avem această complementaritate: lucrează împreună polița obligatorie cu cea facultativă.”

Alexandru Ciuncan consideră că asigurarea este mai mult decât un produs financiar, ea fiind „un instrument de protecție și stabilitate” pentru fiecare familie. „Nu este vorba neapărat să încercăm să convingem pe cineva de cât de bun sau important este un produs de asigurare, ci este vorba despre reziliență. O locuință, dacă-mi permiteți, nu este doar despre cei patru pereți care o formează, este despre faptul că reprezintă ‘acasă’, locul în care suntem în siguranță.”

Referindu-se la cele mai recente catastrofe, președintele UNSAR a vorbit despre avantajul pe care l-au avut cei care s-au asigurat. „O asigurare obligatorie acoperea 50.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Deci deja fiecare familie afectată ar fi putut să obțină despăgubiri, să poată să-și refacă locuința mult mai ușor. Anul trecut, pentru asigurările de locuințe – și obligatorii și facultative – s-au plătit despăgubiri de peste 183 de milioane de lei. Și sunt cifre în creștere, 9% în creștere de la an la an. Dacă reușim să aducem împreună asigurările mai aproape de români, aceste cifre pot fi mult mai mari și pot degreva bugetul de stat până la urmă și pot ajuta economia, societatea, guvernul și așa mai departe”, a conchis Alexandru Ciuncan.