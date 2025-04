Ministrul Mediului: Vrem să introducem în Sistemul Garanție-Returnare și ambalajul reutilizabil

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) a ajuns, astăzi, la o maturitate suficientă cât să vorbim despre introducerea unei a patra categorii de ambalaje, respectiv ambalajul reutilizabil, iar un proiect de Hotărâre de Guvern (HG) în acest sens va fi publicat în consultare în cel mult două săptămâni, a declarat, joi, la conferința ”SGR în România”, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet.

”M-aș bucura să pun pe agenda publică un subiect nou: este legat de ambalajul reutilizabil, într-o primă fază doar pentru sticlă, pentru că n-aș vrea să discutăm despre altceva. Trebuie să mărturisesc că am mai încercat să fac discuția asta o dată, în urmă cu un an și jumătate, când, după lungi discuții, am ajuns la concluzia că există riscul să complicăm prea mult sistemul într-un moment în care lucrurile oricum nu erau suficient de clare. Cred că, astăzi, SGR-ul a ajuns la o maturitate suficientă cât să vorbim despre a patra categorie de ambalaje, respectiv ambalajul reutilizabil, fie că discutăm despre apă minerală sau plată, fie că discutăm despre bere, despre băuturi răcoritoare. Sunt convins că multe alte băuturi pot fi ambalate în ambalaj reutilizabil (…) Sunt convins că cea mai mare parte dintre români are deja o parte însemnată a portbagajului ocupată cu ambalaje SGR și cred că atunci când vom reutiliza ambalajul, pentru că diferența între o sticlă colectată, spartă, sortată, tratată, retopită și transformată într-un nou ambalaj, și o sticlă pe care doar o ducem la producător, o spălăm și o refolosim din ce am înțeles, chiar și de 60 de ori, este foarte mare”, a spus Fechet.

Ministrul de resort a adăugat că proiectul de Hotărâre de Guvern prin care va fi introdus în SGR ambalajul reutilizabil ar putea fi publicat în consultare în cel mult două săptămâni.

”În funcție de evoluția lucrurilor în viitor, e bine să semnalizez din timp, așa cum am făcut-o de fiecare dată, și să anunț că, sper într-o săptămână, două, voi putea să pun în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern prin care introducem în Sistemul Garanție-Returnare și ambalajul reutilizabil, care va purta, probabil, o garanție similară (…) Asta va însemna modificarea unor fluxuri. Probabil va trebui ca anumite aparate de colectare automată să dobândească un upgrade pentru a putea prelua ambalajul reutilizabil, pentru că nu ne dorim ca acesta să ajungă spart în cuva cu sticlă. Spun că e un pas înainte și că n-avem niciun motiv să nu fim ambițioși și la acest capitol”, a punctat Mircea Fechet.

Potrivit oficialului, SGR crește de la o săptămână la alta din punct de vedere al accesibilității și al numărului de puncte de colectare și, pe de altă parte, se află pe traiectoria asumată de la început.

”Să nu uităm și de țintele de reciclare, pentru că ne interesează foarte mult ca tot ambalajul colectat să ajungă în fabricile de reciclare, acolo unde îi este locul și din acest motiv nu pot decât să rămân optimist. Bineînțeles că în fiecare zi apare câte o nouă problemă pe care trebuie să o rezolvăm, fie că discutăm despre colectarea în mediul rural, în legătură cu care în continuare am rezervele mele și am nemulțumirile mele, fie că ne confruntăm cu frauda, pentru că ori de câte ori se întâmplă un lucru bun, apar imediat și niște băieți ‘deștepți’ care profită de breșele pe care orice sistem, până la urmă le are. Din nou, însă, mă bazez pe profesionalismul celor care combat aceste probleme (…) Un lucru este cert: Sistemul de Garanție-Returnare este, astăzi, pe un drum fără întoarcere. Indiferent cine va fi ministru la Mediu, la Economie, indiferent ce se va întâmpla din punct de vedere politic, Sistemul de Garanție-Returnare nu poate fi deraiat de la parcursul pe care astăzi îl are”, a menționat demnitarul.

PRIAevents organizează, joi, conferința PRIA Environment cu tema ”SGR în România”, în cadrul căreia dezbat reprezentanți ai companiei RetuRO, producători, retaileri, asociații din domeniu, companii de mediu, Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) și autorități centrale.