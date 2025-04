Marian Neacșu: Asigurările nu trebuie privite ca un moft sau ca o obligație birocratică, ci ca o formă de guvernanță personală

În cadrul Conferinței România Inteligentă „Acasă în siguranță – Harta dinamică a zonelor de risc din România”, organizată la Galați de Antena 3 CNN în parteneriat cu Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), vicepremierul Marian Neacșu a subliniat necesitatea urgentă de întărire a sistemului de protecție al locuințelor în fața dezastrelor naturale, printr-o cooperare mai strânsă între autoritățile guvernamentale și industria de asigurări. „Este o temă extrem de generoasă, și nu doar pentru că ne afectează pe toți direct, ci și pentru că scoate în evidență nevoia unei complementarități fundamentale între politicile guvernamentale și politica de asigurare”, a spus Marian Neacșu. El a adăugat că piața de asigurări din România este una „matură și echilibrată, dar nu suficient de cuprinzătoare atunci când vorbim despre asigurările obligatorii pentru locuințe.”

Vicepremierul a făcut referire la inundațiile devastatoare din toamna anului 2023, care au afectat grav județele Galați și Vaslui. „Evenimentele din septembrie anul trecut ne-au arătat, fără echivoc, cât de nepregătiți suntem. Atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual. Este momentul să învățăm din aceste lecții”, a mai spus Marian Neacșu, punctând în același timp că, după aceste dezastre, Guvernul a intervenit rapid. „La câteva ore după producerea sinistrului, premierul a fost prezent la fața locului. Am ținut legătura în permanență și, în mai puțin de 24 de ore, am convocat o ședință de Guvern în care am aprobat o hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar de urgență în valoare de 10.000 de lei pentru fiecare familie afectată. Ulterior, am revenit și am dublat acest sprijin, adăugând încă 15.000 de lei pentru achiziționarea bunurilor de primă necesitate pierdute în urma inundațiilor”, a precizat vicepremierul. „Am alocat fonduri pentru reabilitarea drumurilor județene, iar cei de la Apele Române au intervenit pentru refacerea digurilor, curățarea canalelor și alte măsuri tehnice necesare”, a mai continuat el.

În cadrul conferinței, Marian Neacșu a evidențiat un aspect îngrijorător: gradul scăzut de acoperire al asigurărilor obligatorii pentru locuințe. „La nivelul județelor Galați și parțial în Vrancea și Vaslui, rata de acoperire prin polița PAD era de doar 16-18%. Este evident că multe dintre locuințele afectate nu au beneficiat de despăgubiri prin sistemul de asigurare. Asta înseamnă că efortul bugetar a fost mai mare, iar fondurile alocate puteau fi direcționate mai eficient dacă polițele ar fi existat”, a mai spus vicepremierul, subliniind că polița obligatorie nu poate acoperi toate pierderile, iar nici politicile guvernamentale nu pot compensa integral bunurile distruse. „De aceea, complementaritatea dintre cele două este esențială. Asigurările nu trebuie privite ca un moft sau ca o obligație birocratică, ci ca o formă de guvernanță personală și, în același timp, de solidaritate colectivă”, a mai spus Marian Neacșu.

Un alt punct important atins de vicepremier a fost percepția falsă a populației din anumite zone considerate „sigure”, cum ar fi cele neexpuse riscului de inundații. „Sunt oameni care trăiesc în regiuni unde, aparent, nu se întâmplă nimic. Dar realitatea este că acele zone pot fi expuse altor riscuri – alunecări de teren, cutremure. Nu mai vorbim despre probabilități teoretice, ci despre evenimente cu impact devastator.”Referindu-se la un scenariu ipotetic de cutremur major, Marian Neacșu a avertizat că „doar la nivelul locuințelor, pagubele s-ar ridica între 3 și 5 miliarde de lei. Iar capacitatea actuală de acoperire a Pool-ului de Asigurare este de 1,3-1,5 miliarde de euro. Este o sumă consistentă, dar în continuare insuficientă dacă nu reușim să extindem acoperirea.” Acesta a mai spus că și-ar dori ca un număr cât mai mare de locuințe din România să fie asigurate. „Nu fac un lobby pentru industrie, ci vorbesc despre o necesitate de bun-simț. Nu mai trebuie să fim luați prin surprindere. Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să construim un sistem rezilient, în care fiecare element, de la Guvern la cetățean, își asumă rolul care îi revine”, a declarat vicepremierul.