Înțelegerea ciclurilor pieței cripto, importantă pentru investitori. Când e momentul să fie atenți?

Perioadele de creștere ale criptomonedelor captează atenția întregii lumi financiare prin ascensiunea spectaculoasă, însă fiecare val are, în cele din urmă, o limită. În aceste condiții, recunoașterea ritmurilor anterioare ale acestor cicluri și a semnalelor tehnice este esențială pentru investitorii care doresc să anticipeze tranziția de la creșteri accelerate la corecții de piață sau faze de scădere, arată Vugar Usi Zade, director operațional în cadrul Bitget, lider global în schimbul de criptomonede.

Integrarea acestor perspective istorice și observații tehnice într-o strategie de investiții permite o pregătire mai bună în contextul schimbărilor de sentiment de piață.

Privind în urmă, creșterea din 2013 a Bitcoin, când prețul a urcat de la aproximativ 145 dolari la peste 1.200 dolari, rămâne o amintire puternică a volatilității specifice industriei criptomonedelor. În egală măsură, prăbușirea ulterioară, cauzată de colapsul unor burse și de primele acțiuni de reglementare, subliniază potențialul de inversare rapidă.

De asemenea, boomul din 2017, alimentat de speculații majore și de introducerea unor noi instrumente de tranzacționare, a propulsat Bitcoin de la circa 1.000 dolari la aproape 20.000 dolari (!), până când strategiile instituționale de vânzare în lipsă și înăsprirea reglementărilor au declanșat o corecție semnificativă.

Mai recent, ascensiunea din 2020–2021, susținută de o adopție instituțională în creștere și de o lichiditate abundentă în piață, a dus Bitcoin de la aproximativ 8.000 dolari la aproape 70.000 dolari. Totuși, pe măsură ce politicile monetare au început să se înăsprească la nivel global, avântul puternic al pieței în creștere a început să se tempereze treptat.

Dincolo de aceste tipare istorice, anumiți indicatori tehnici semnalează adesea sfârșitul iminent al unei perioade de creștere. Apariția mișcărilor parabolice ale prețului, în care activele urcă pe o traiectorie aproape verticală, precede frecvent o corecție bruscă.

O divergență între preț și volumul tranzacțiilor (atunci când prețurile continuă să crească, în timp ce numărul tranzacțiilor scade) indică o presiune de cumpărare în scădere. În plus, atunci când indicatori de piață precum RSI (Relative Strength Index) ating niveluri extreme de supracumpărare, se poate interpreta că piața a devenit supradimensionată. Nu în ultimul rând, apariția unor modele de inversare a tendinței pe graficele de preț confirmă adesea că trendul ascendent își pierde forța, subliniază directorul operațional Bitget.

Pe lângă instrumentele clasice de analiză a prețului, blockchainul în sine oferă o perspectivă unică pentru evaluarea sentimentului pieței și identificarea momentelor de cotitură. Indicatorii „on-chain” oferă o imagine bazată pe date concrete privind sănătatea fundamentală a pieței. De exemplu, atunci când majoritatea deținătorilor înregistrează profituri nerealizate semnificative – reflectate într-un raport ridicat NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) – apare adesea tendința de a marca profitul, semnalând potențial un vârf de piață. În egală măsură, un scor MVRV ridicat (Market Value to Realized Value) sugerează că activele sunt tranzacționate la o primă importantă față de costul lor istoric, indicând o posibilă supraevaluare.

Piața criptomonede, sensibilă la un cumul de evenimente

Traiectoria piețelor cripto este influențată de factori externi mai ampli. Sfârșitul unei perioade de creștere accelerată în criptomonede rareori poate fi atribuit unui singur factor. Concret, de cele mai multe ori, acesta rezultă dintr-o combinație de condiții macroeconomice, schimbări legislative și evoluția sentimentului investitorilor, punctează reprezentantul Bitget.

Perioadele de creștere intensă prosperă, de regulă, în contexte caracterizate de dobânzi scăzute și lichiditate abundentă. Când băncile centrale încep să înăsprească politica monetară, reducerea capitalului disponibil poate semnala finalul raliurilor speculative. Intensificarea reglementărilor sau introducerea unor măsuri restrictive pot schimba rapid percepția pieței, anunțurile privind interdicții sau controale având, în mod istoric, un efect puternic corectiv. Evenimente economice mai ample, cum ar fi prăbușirile bursiere sau instabilitatea geopolitică, pot declanșa tranziția de la o mentalitate „risk-on” la una „risk-off”, forțând investitorii să renunțe la activele cu risc ridicat, precum criptomonedele.

Perspectivele experților și ale investitorilor instituționali contribuie, de asemenea, la identificarea momentelor de vârf ale pieței. Investitorii instituționali de mari dimensiuni încep adesea să-și reducă expunerea atunci când piața atinge apogeul, iar această abordare precaută poate fi un semnal timpuriu al unei posibile instabilități. Schimbările în sentimentul general al pieței – de la un optimism extrem la o prudență tot mai accentuată – sunt, de asemenea, recunoscute ca precursoare ale inversărilor de trend.

Un „bull run” cripto tipic tinde să atingă punctul culminant atunci când se intersectează o epuizare internă a pieței cu presiuni externe. Prețurile depășesc adesea valorile fundamentale, primii investitori își marchează profiturile, entuziasmul noilor veniți începe să scadă, iar un catalizator extern înclină echilibrul fragil.

Cu alte cuvinte, deși momentul exact al schimbării este dificil de anticipat, atenția constantă la semnalele recurente poate oferi investitorilor un avantaj strategic în tranziția de la piețele bull la cele bear, contribuind la protejarea câștigurilor și la pregătirea pentru următorul ciclu de creștere.