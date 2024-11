MO – Locul unde visurile devin afaceri: Lansarea oficială a platformei care inspiră antreprenorii din România

Platforma MO – Modern Owners, dedicată antreprenorilor, freelancerilor și start-up-urilor, a fost lansată oficial seara trecută, la MINA, în fața a peste 500 de participanți. Evenimentul a marcat începutul unei mișcări revoluționare în lumea businessului, oferind un spațiu unic pentru educație, colaborare și inspirație.

În cadrul serii, au fost anunțați primii speakeri ai Festivalului FOMO (Festival of Modern Owners), ce va avea loc în mai 2025. Printre aceștia se numără Steven Bartlett, gazda celebrului podcast The Diary of a CEO, care va veni la București pentru primul festival de business, Sara Al Madani, antreprenoare multi-premiată din Emiratele Arabe Unite, cunoscută pentru contribuțiile sale remarcabile în diverse industrii și Ari Scott, avocată pentru antreprenori neurodivergenți, dar și un consultant strălucit, care a ajutat peste 10.000 de afaceri, deținute de persoane cu ADHD.

Surpriza serii a fost prezența lui Simon Squibb, antreprenor în serie și fondator al HelpBnk.com. Simon a inspirat audiența cu povestea sa și a confirmat că se va alătura line-up-ului Festivalului FOMO 2025, continuând să sprijine tânăra generație de creatori de business.

„Care este visul tău?” este o întrebare pe care cred că ar trebui să ne-o adresăm cu toții. Dar oamenii nu o fac. În opinia mea ar trebui să fie prima întrebare care ți se pune la scoală. Acum prima întrebare este ce vrei să fii când o să fii adult, încercând să introducă în creierul tău deja o zonă, un perimetru. Dar noi suntem organisme vii, evoluăm de la o zi la alta, contexte diferite ne schimbă, în acest fel poate ar trebui să fii întrebat: ce problemă ai vrea să rezolvi în lumea asta?„, a declarat Simon Squibb.

MO este o platformă activă 365 de zile pe an, creată pentru a sprijini o nouă generație de creatori de business.

„Platforma a luat naștere din dorința de a crea un spațiu unde antreprenorii și creativii să se simtă inspirați și sprijiniți. Am realizat că există o nevoie reală de suport și de informare corectă pentru cei care visează la mai mult. Cu sprijinul unei echipe dedicate și al partenerilor noștri, am transformat această viziune în realitate. MO este locul unde pasiunea întâlnește posibilitatea, iar Festivalul FOMO va fi celebrarea acestui spirit antreprenorial”, a declarat Robert Graur, co-fondator MO.

Proiectul MO se distinge printr-o abordare inovatoare, ce include o agendă pe parcursul unui an:

• Evenimente diverse: De la MO Day, cu speakeri de renume, la Switch Bootcamps, tabere imersive în locații neconvenționale, SSup workshops de tip brunch, evenimente dedicate femeilor antreprenor, cat si studentilor, trainings one to one și până la apogeul reprezentat de Festivalul FOMO, care va aduce peste 4.000 de participanți în București.

• Sprijin personalizat: Prin Business Concierge Line, antreprenorii pot accesa asistență zilnică oferită de experți din diverse industrii.

• Comunitate activă: Peste 50.000 de membri online și 15.000 participanți la evenimente, alături de un partener strategic, BCR – George.

FOMO FESTIVAL (21-25 Mai, București) este un eveniment de 5 zile care combină o conferință de business cu un festival vibrant, destinat antreprenorilor, freelancerilor și micilor antreprenori. Participanții vor avea acces la keynote-uri, workshopuri, sesiuni de pitch și networking, dar și la activități de mindfulness, sport și evenimente culturale. FOMO pune accent pe conexiunile reale și pe echilibrul între carieră și stilul de viață, oferind instrumente și inspirație pentru succesul personal și profesional.

