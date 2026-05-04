Parlamentarii PSD se reunesc în ultima ședință înainte de moțiune

Senatorii și deputații PSD se vor reuni luni, de la ora 15:00, într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură îndreptate împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Conform unor surse social-democrate, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite vor participa președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de marți și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură depuse de PSD alături de AUR și PACE – Întâi România.

Moțiunea de cenzură intitulată ‘STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului’, depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului.

Marți, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE – Întâi România solicită în moțiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea Guvernului și îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația.