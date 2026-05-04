Iranul a declarat că SUA au răspuns la propunerea sa în 14 puncte și analizează conținutul înainte de a formula un răspuns oficial

Iranul a confirmat duminică faptul că a primit, prin intermediul Pakistanului, răspunsul Statelor Unite la propunerea iraniană în 14 puncte menită să pună capăt războiului și a precizat că analizează conținutul înainte de a formula un răspuns oficial, transmite EFE.

Poziția SUA față de propunerea Teheranului a ajuns în Iran prin Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, pentru televiziunea de stat.

Diplomatul a explicat că poziția americană este în curs de evaluare și că, după finalizarea analizei, Iranul își va prezenta răspunsul.

Esmaeil Baghaei a insistat că propunerea iraniană se concentrează exclusiv pe încetarea războiului și a subliniat că aspectele legate de programul nuclear ‘nu își au absolut deloc locul’ în acest plan.

‘Planul Iranului este condiționat exclusiv de încetarea războiului. În această etapă nu purtăm negocieri nucleare’, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a respins, de asemenea, informațiile potrivit cărora Iranul ar fi acordat Statelor Unite un termen de 30 de zile pentru a pune capăt conflictului.

‘Termenul de 30 de zile este pentru a conveni asupra modului de implementare a acordului de pace’, a explicat el.

Potrivit informațiilor difuzate sâmbătă seara de agenția Tasnim, Iranul a prezentat, prin Pakistan, un plan în 14 puncte axat pe încheierea definitivă a războiului.

Printre punctele incluse în propunere se numără garanții de neagresiune militară, retragerea forțelor americane din proximitatea Iranului, ridicarea blocadei navale, deblocarea activelor iraniene înghețate, plata de despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și un nou mecanism pentru strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă seara că va analiza în curând planul transmis de Iran, dar a adăugat că ‘nu își poate imagina’ că acesta ar fi acceptabil.

La câteva ore după aceste declarații, presa afiliată Gardienilor Revoluției din Iran a susținut că Trump se confruntă cu o alegere limitată între o operațiune militară imposibilă și acceptarea unui acord nefavorabil cu Iranul.

Iranul și Statele Unite au avut o reuniune la nivel înalt la Islamabad pe 11 și 12 aprilie, însă nu au ajuns la un acord pentru încheierea conflictului și, de atunci, nu au reușit să stabilească reluarea negocierilor, deși schimbul de mesaje a continuat.