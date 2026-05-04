GameStop oferă 56 miliarde de dolari pentru preluarea eBay

Retailerul de jocuri video și electronic GameStop a anunțat duminică o ofertă de preluare a platformei de comerț online eBay, transmit DPA și Reuters.

Oferta, în acțiuni și numerar, este în valoare de aproximativ 56 miliarde de dolari, a afirmat directorul general al GameStop, Ryan Cohen, pentru Wall Street Journal (WSJ). Cohen a spus că vrea să folosească eBay pentru a construi un competitor mult mai puternic la gigantul american Amazon. După preluare, el vrea să conducă entitatea combinată.

GameStop a precizat că a depus o ofertă non-angajantă de 125 dolari pe acțiune, care evaluează eBay la aproximativ 55,5 miliarde de dolari. Cohen a explicat că oferta reprezintă o primă de aproximativ 20% față de prețul acțiunilor de la închiderea ședinței bursiere de vineri. După închiderea Bursei de la New York, acțiunile eBay au urcat la aproximativ 116 dolari, în urma anunțului Wall Street Journal, care a citat surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Deja GameStop deține o participație de aproximativ 5% în eBay.

Cohen a declarat pentru WSJ că a obținut deja un angajament pentru un credit de aproximativ 20 miliarde de dolari în vederea preluării eBay. De asemenea, el caută sprijinul unor investitori, inclusiv fonduri suverane din Orientul Mijlociu, pentru această tranzacție.

Înainte de GameStop, Cohen a fost cofondatorul și șeful Chewy, un retailer online specializzat în produse pentru animale de companie. În 2020, el a achiziționat o participație masivă în retailerul de jocuri video, înainte de a prelua conducerea, în 2023.

În prezent, eBay încearcă să se concentreze mai mult pe categoriile care aduc profit, cum ar fi încasările, componentele auto și moda second-hand. Directorul general Jamie Iannone a apelat la AI (inteligența artificială) pentru a ușura achizițiile de pe platformă.

Capitalizarea de piață a Ebay (de aproximativ 546 miliarde de dolari) este de aproape patru ori mai mare decât cea a GameStop (de aproximativ 12 miliarde de dolari), făcând din această ofertă o încercare ambițioasă de preluare. Anul acesta, acțiunile GameStop au crescut cu 32,1%, iar cele ale eBay cu 19,5%.