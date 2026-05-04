Cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru incendii depășesc 8,5 milioane lei

Cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru acoperirea pagubelor produse de incendii, în baza asigurărilor facultative pentru locuințe, depășesc 8,5 milioane lei, cu o medie de aproximativ 858.000 lei/incident, arată datele unei analize realizate la nivelul companiilor de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Cele mai mari despăgubiri individuale au fost înregistrate în județele Galați și Vrancea, unde sumele au depășit pragul de un milion de lei. Acestea sunt urmate de Ilfov, cu aproape 900.000 lei.

Municipiul București și județul Iași se remarcă printr-o frecvență mai ridicată a cazurilor, fiecare cu câte două evenimente incluse în acest top, ceea ce a condus la valori cumulate de peste 1,5 milioane lei pentru fiecare dintre aceste zone.

Aceste cifre evidențiază atât dimensiunea reală a riscurilor asociate incendiilor și importanța intervenției rapide a pompierilor, cât și rolul esențial al asigurărilor facultative de locuință în protejarea financiară a proprietarilor. Din păcate, doar circa 18% dintre locuințele din România sunt protejate complet prin intermediul unei asigurări facultative, deși românii sunt din ce în ce mai interesați de aceste polițe.

Totodată, prevenția rămâne un factor decisiv în reducerea acestor riscuri, prin măsuri simple, precum verificarea instalațiilor electrice sau utilizarea responsabilă a surselor de foc.

‘Datele confirmă că incendiile rămân unul dintre cele mai devastatoare riscuri pentru locuințe. În spatele acestor cifre se află și intervențiile rapide ale pompierilor, care limitează pierderile și salvează vieți’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

De Ziua Internațională a Pompierilor, marcată anual pe 4 mai, organizația aduce în prim-plan rolul esențial pe care aceștia îl au în protejarea vieților și a locuințelor, precum și impactul real pe care incendiile îl au asupra comunităților.

‘Siguranța locuințelor începe cu responsabilitate individuală, dar este susținută de intervenția rapidă a pompierilor și de protecția financiară oferită de asigurări’, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

În acest context, organizația menționează că Ziua Internațională a Pompierilor reprezintă un moment de recunoaștere a eforturilor și sacrificiilor celor care intervin zilnic pentru siguranța noastră.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.