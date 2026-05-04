XTB înregistrează cel mai bun trimestru din istoria Grupului: profitul net și baza de clienți ating niveluri record în primele 3 luni ale anului

XTB a înregistrat cel mai bun trimestru din istoria Grupului, activitățile consecvente de marketing, dar și volatilitatea foarte ridicată a pieței au dus la un profit net și venituri operaționale record și la înregistrarea a peste 370 de mii de clienți noi în primele trei luni ale anului 2026.

„Rezultatele Grupului confirmă o situație pe care o vedem și în România, aceea că interesul pentru investiții crește și, totodată, se maturizează. În perioadele de volatilitate activitatea este mai intensă și tot mai mulți investitori locali se orientează către construirea unui portofoliu pe termen lung, bazat pe acțiuni și ETF-uri. Rolul nostru rămâne acela de a oferi o platformă completă, sigură și ușor de utilizat, alături de educație financiară și sprijin în limba română, astfel încât fiecare investitor să poată lua decizii informate, indiferent de condițiile din piață”, spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Trimestrul I al acestui an a confirmat faptul că strategia XTB de a-și construi sistematic baza de clienți și de a se poziționa ca fiind aplicația de investiții preferată este eficientă în perioadele de volatilitate ridicată.

Primele luni ale anului au fost marcate de fluctuații puternice în sectorul metalelor prețioase și, ulterior, de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat piețele financiare.

În acest context, XTB a generat un profit net estimat de 126 de milioane de euro, cel mai mare din istoria Grupului, și cu o creștere de aproape 172% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile operaționale au atins, de asemenea, un nivel record, depășind 258 de milioane de euro, o creștere de 86% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Ultimul trimestru a confirmat validitatea strategiei noastre de creștere. În ciuda trimestrului record din istoria companiei, nu ne culcăm pe lauri și ne urmăm în mod consecvent strategia bazată pe accelerarea achiziției de clienți noi și consolidarea brandului XTB ca aplicație de investiții de primă alegere în Europa”, spune Omar Arnaout, CEO al XTB.

Peste 2,5 milioane de clienți XTB în întreaga lume

În primul trimestru al anului 2026, peste 370 de mii de clienți noi s-au alăturat XTB (+90,4% față de aceeași perioadă a anului trecut), ceea ce a ridicat baza totală de clienți la peste 2,5 milioane (+62,8% față de aceeași perioadă a anului trecut) și numărul clienților activi la aproape 1,27 milioane (+72% față de aceeași perioadă a anului trecut).

În contextul valului de rezoluții de Anul Nou, acumularea de avere pe termen lung și conturile cu avantaje fiscale au ocupat un loc important în primul trimestru al anului 2026. Până la sfârșitul lunii martie, clienții XTB dețineau peste 10.800 de conturi PEA (conturi de investiții cu avantaje fiscale disponibile în Franța) și aproape 6.300 de conturi ISA (echivalentul britanic pentru economisire și investiții eficiente fiscal), care includeau atât opțiuni de numerar, cât și de acțiuni și titluri de valoare.

Activele clienților la XTB au depășit 11,6 miliarde de euro la sfârșitul lunii martie 2026, în principal în acțiuni și ETF-uri, confirmând trecerea cu succes de la un broker CFD la o platformă completă fintech de finanțe personale.