Pîslaru: Bolojan și Fritz au devenit incomozi pentru că împărtășesc aceeași viziune reformatoare pentru România

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, vicepreședinte al PNL, a afirmat, marți, că premierul interimar Ilie Bolojan a devenit ‘incomod’ pentru că agenda sa vizează ‘eliminarea privilegiilor și sinecurilor și reformarea din temelie a statului român’.

‘Ilie Bolojan este foarte incomod. Pentru că agenda lui Bolojan nu este îmbogățirea bogaților și a politicienilor corupți, ci tocmai eliminarea privilegiilor și sinecurilor și reformarea din temelie a statului român. Așa că instanțele au hotărât, în timp record pentru justiția din România, împotriva deciziilor adoptate democratic de Congresul PNL’, a scris Pîslaru, pe Facebook.

În opinia sa, și președintele USR, Dominic Fritz, a devenit ‘foarte incomod’ pentru că împărtășește ‘aceeași viziune reformatoare pentru România’.

‘Instanțele au decis că legea nu mai dispune doar pentru viitor, ci și pentru trecut. Practic, pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice care frizează absurdul ‘, a susținut Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, bătăliile duse azi sunt pentru viitorul țării.

‘Aceste bătălii nu sunt bătăliile personale ale lui Ilie Bolojan sau ale lui Dominic Fritz. În aceste bătălii se joacă tocmai viitorul României: un viitor care fie ne va păstra pe drumul spre modernizare, fie ne va arunca înapoi spre hoție și minciună. Pentru viitorul României ne luptăm astăzi, alături de toți oamenii de bună credință, care încă mai dau țării noastre o șansă. Pentru o țară în care cei plecați peste hotare să vrea să se întoarcă și din care cei rămași acasă să nu se mai gândească vreodată să plece. Împreună vom învinge’, a transmis ministrul.