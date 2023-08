Primele 350 de companii din România au plătit în 2020 un impozit pe profit ce reprezintă 0, 8% din cifra de afaceri

Primele 350 de companii din România, care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, au plătit în 2020 un impozit pe profit de 0,8% din cifra de afaceri, a declarat, miercuri, Sterică Fudulea, secretar-general al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în cadrul unei conferinţe.

„Avem 350 de companii cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro în România. Cifra de afaceri totală a acestor companii este 624 de miliarde de lei. Au plătit aceste companii un impozit pe profit de 5,2 miliarde de lei ceea ce reprezintă undeva până în 0,8% din cifra lor de afaceri, 0,78%. Deci, puţin sub acel prag de 1% pe care microîntreprinderile îl plătesc. Am făcut în acelaşi an – şi vă spun că este un an de referinţă, e vorba de 2020, un an greu pentru România, în care ştim că vânzările au scăzut, deci ne gândim la ce înseamnă cifra de afaceri. În acelaşi an, microîntreprinderile au avut o cifră de afaceri de 204 miliarde, cu un impozit de 2,4 miliarde, ceea ce înseamnă 1,2% din cifra totală. Ştiţi că atunci erau microîntreprinderi, sunt şi astăzi, că plătesc 1 sau 3%. Cu alte cuvinte, la o cifră de afaceri de trei ori mai mare decât întreprinderile, au plătit un impozit pe profit cu 50% mai puţin. Asta ca să fie clar. Dar nu asta e singura analiză. Ştiţi, din 350 de companii, 62 sunt pe pierdere şi doar 94 dintre ele au un impozit pe profit mai mare sau un impozit pe profit plătit mai mare de 1% din cifra lor de afaceri. Deci, cu alte cuvinte, 55% dintre companii, 194 de companii au plătit sub 1%. 20% sunt pe pierdere, 62 de companii”, a afirmat Fudulea.

El a spus că, în top 10 companii mari, doar una are un impozit plătit de 2,56% din cifra de afaceri şi este o companie cu acţionariat 100% românesc din zona de distribuţie a materialelor de construcţii.

„Încă o companie are 1,4% (profit raportat la cifra de afaceri – n.r). În rest, toate celelalte sunt sub 1%. Ne-am uitat pe ceva. Ştiţi cum e: comparăm mere cu mere, pere cu pere şi am zis: luăm trei domenii de activitate care considerăm noi că sunt importante…Acelaşi grup de firme, acelaşi acţionariat, cu aceleaşi nume: o companie are pierdere care reprezintă 8% din cifra de afaceri şi plăteşte un impozit pe profit de 0,17% din cifra de afaceri într-o altă companie. La o altă companie în acelaşi domeniu discutăm de o pierdere care reprezintă 11,6% din cifra de afaceri, să zicem, în cea de producţie, cea de distribuţie plăteşte un impozit doar de 0,4%. Mă scuzaţi, dacă nu e aşa rentabil, şi plătim doar atât, de 0,3 – 0,4% din cifra de afaceri impozitul pe profit şi dacă cumulăm şi pierderea suntem deja într-o zonă în care nu facem parte din acest sector”, a susţinut reprezentantul CNIPMMR, făcând referire la situaţia companiilor din zona de combustibili.

Potrivit acestuia, în sectorul energetic există situaţii atipice. O singură companie este pe pierdere, una dintre companii plăteşte impozite pe profit de 8,4% din cifra de afaceri. În rest, toate celelalte companii au plătit impozite între 0,7 şi 1,3% din cifra de afaceri.

„Trageţi dumneavoastră concluziile. Prezentăm situaţiile şi ne gândim la final ce putem să facem cu toţii. Sistemul bancar ştim foarte bine, în 2020, foarte multe companii şi foarte multe persoane fizice şi-au rescadenţat creditele, deci n-au plătit nici măcar dobândă, care înseamnă venit pentru sistemul bancar….Cu toate acestea, să ştiţi că este domeniul cel mai profitabil, pentru că impozitul pe profit plătit de companiile din sistemul bancar reprezintă…cea mai mică companie are 3,56% din cifra de afaceri, ajungând până la 5% din cifra de afaceri. Deci, undeva la peste opt ori media primelor 100 de companii într-un domeniu în care ştim foarte bine că profiturile şi rentabilitatea sunt foarte ridicate. Ne-am fi dorit ca acest domeniu să susţină şi mai mult mediul de afaceri, mai ales în ceea ce înseamnă implementarea de fonduri europene, dar ştim foarte bine că în ultimii doi ani s-au axat foarte mult pe ceea ce înseamnă creditele cu garanţii de stat, că e mai bine aşa. Bun, şi am făcut şi o analiză ce înseamnă astăzi dacă se aplică acea propunere, soluţie care este în piaţă, de minim 1% impozitare pentru companii şi, bineînţeles, am selectat doar companiile care plătesc sub 1% şi cele care sunt de pierdere, pentru că şi cele care sunt pe pierdere ar trebui să să plătească 1%. Şi pentru că vorbeam de pierdere, să ştiţi că pe primul loc în zona de pierdere e o companie care are 40% din cifra de afaceri pierdere. Companiile care au plătit sub 1% sau care sunt pe pierderi au avut o cifră de afaceri cumulată de 456 milioane şi au plătit un impozit de 1,4. Cu alte cuvinte, dacă ar fi aplicat sau dacă s-ar aplica această măsură de 1%, s-ar încasa undeva la 4,56, deci cumva peste trei ori suma plătită”, a explicat Fudulea.

El a menţionat că doar din această diferenţă s-ar dubla impozitul pe profit plătit de toate aceste companii.

„Şi acum vin şi eu cu o întrebare retorică. Avem o Directivă europeană 2523 din 2022. Mi-am notat şi titlul, că e foarte lung ‘privind asigurarea un nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni din UE’. Este implementată în România, ştiţi dumneavoastră?”, a adăugat acesta.