Grupul OMV Petrom a înregistrat în primul trimestru un profit net în scădere

Grupul OMV Petrom a obţinut în primele trei luni ale acestui an un profit net de 1,399 miliarde de lei, în scădere cu 6% faţă de perioada similară a anului trecut, când a raportat 1,481 miliarde de lei, conform datelor financiare remise, marţi, Bursei de Valori Bucureşti.

„Am avut un început de an puternic, am progresat cu transformarea noastră şi am obţinut rezultate bune pentru primul trimestru, într-un mediu de piaţă volatil. În timp ce preţul ţiţeiului a crescut uşor comparativ cu primul trimestru al anului 2023, preţurile gazelor şi energiei electrice pe pieţele noastre relevante au scăzut cu peste 40%. Modelul nostru de afaceri integrat şi performanţa operaţională puternică au ajutat la protejarea, în mare parte, împotriva acestui efect; rezultatul nostru din exploatare CCA excluzând elementele speciale a scăzut cu 16% faţă de primul trimestru al anului 2023 la 1,8 miliarde lei, susţinut şi de revenirea cererii pentru toate produsele noastre. Investiţiile noastre au atins 1 miliard lei şi vom investi în jur de 8 miliarde lei în 2024. Acest buget reflectă angajamentul nostru de a pune în aplicare strategia de transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon. De asemenea, ne-am menţinut angajamentul de a asigura valoare pentru acţionarii noştri, prin distribuirea unui dividend de bază record pentru exerciţiul financiar 2023”, a afirmat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Potrivit sursei citate, valoarea veniturilor din vânzări consolidate a scăzut cu 10% comparativ cu acelaşi interval din 2023, influenţată negativ de preţuri mai mici la gaze naturale şi energie electrică, precum şi de volume vândute mai mici de gaze naturale, parţial compensate de volume vândute mai mari de energie electrică şi produse rafinate.

Totodată, vânzările din segmentul Rafinare şi Marketing au reprezentat 72% din totalul vânzărilor consolidate, vânzările din segmentul Gaze şi Energie au reprezentat 28%, în timp ce vânzările din segmentul Explorare şi Producţie au reprezentat numai 0,2% (vânzările din Explorare şi Producţie fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terţi).

Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost în suma de 1,769 miliarde lei în primul trimestru, în scădere fata de 2,095 miliarde lei în acelaşi perioadă a anului trecut, că urmare a contribuţiei mai mici din partea tuturor segmentelor de activitate, în principal din cauza marjelor mai mici din gaze naturale în segmentul Gaze şi Energie, a scăderii preţurilor la gaze naturale şi a volumelor vândute mai mici în segmentul Explorare şi Producţie şi a scăderii marjei de rafinare şi a ratei de utilizare în segmentul Rafinare şi Marketing.

Totodată, rezultatul din exploatare în primul trimestru a scăzut uşor la valoarea de 1,599 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 1,617 miliarde lei în acelaşi interval al anului trecut. Rezultatul financiar net a fost un căştig de 78 milioane lei în primul trimestru, mai mic comparativ cu 154 milioane lei în primele trei luni din 2023, în principal că urmare a efectului negativ în legătură cu actualizarea creanţelor.

Prin urmare, profitul înainte de impozitare în primul trimestru a fost în suma de 1,677 miliarde lei, în uşoară scădere comparativ cu valoarea de 1,771 miliarde lei din primul trimestru 2023.

Impozitul pe profit a fost în suma de 278 milioane lei, în timp ce rata efectiva a impozitului pe profit a fost de 17% în intervalul menţionat.

Pe de altă parte, investiţiile au însumat 972 milioane lei în primul trimestru, cu 1% mai mari fata de acelaşi interval al anului trecut, fiind direcţionate în principal către Explorare şi Producţie, cu investiţii în valoare de 772 milioane lei. Investiţiile din Rafinare şi Marketing au fost în valoare de 154 milioane lei, în timp ce investiţiile din Gaze şi Energie au fost în valoare de 22 milioane lei.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep în 2023. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 Benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom.

Acţionarii români deţin la OMV Petrom peste 43% din acţiuni, din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 22,5% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti. OMV Joint-stock company, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 5,6% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 42 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2023. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 18 miliarde de euro.