Proprietarul Le Manoir a deschis un supermarket de lux din România. Investiția a fost de un milion de euro

One United Properties a anunțat astăzi deschiderea în cadrul dezvoltării One Herăstrău Towers a unui magazin concept unic pe piață, care oferă comunității One, dar și locuitorilor din cartier, acces la o gamă exclusivistă de produse gastronomice selecționate. Le Manoir Gourmet Market aduce o experiență culinară unică locuitorilor și vizitatorilor One Herăstrău Towers, cu produse de calitate superioară, pregătite de către specialiști în domeniu. Proiectul face parte dintr-un parteneriat încheiat cu Cristian Preotu, proprietar Le Manoir, anunțat încă din 2021, care a investit în acest spațiu 1 milion de euro.

Le Manoir Gourmet Market se înscrie în strategia companiei de a oferi experiențe de trai complete, cu acces la servicii unice, care aduc laolaltă o întreagă comunitate. Spațiul magazinului concept recent inaugurat la One Herăstrău Towers acoperă o suprafață de 400 de mp și încorporează o brutărie, o patiserie, o brasserie, un sushi bar, o măcelărie, precum și o selecție de legume și fructe bio și produse bio atent selecționate. Amenajarea interioară poartă semnătura arhitectul Cristian Corvin, care a proiectat spațiul cu atenție la detalii, creând un mediu elegant și sofisticat. În plus, rezidenții de la One Herăstrău Towers beneficiază de oferte speciale în cadrul acestui magazin concept.

„Suntem încântați să inaugurăm acest nou concept în cadrul One Herăstrău Towers și suntem siguri că va aduce valore comunității noastre și întregului cartier”, a declarat Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division One United Properties. „Deschiderea Le Manoir Gourmet Market completează experiența premium de locuire oferită de One Herăstrău Towers, oferind locuitorilor acces la produse de calitate superioară și experiențe culinare unice chiar la ei acasă.”

„Le Manoir Gourmet Market aduce atmosfera pariziană în București, cu cele mai bune produse gastronomice, de la brutărie și patiserie marca Eclair de Genie, la pește proaspăt, stridii, măcelărie, dulciuri și vinuri. Barul franțuzesc se deschide dimineața cu croissants proaspăt copți și cafea de specialitate, transformându-se apoi într-o mică braserie pe parcursul zilei, pentru a deveni Wine & Cocktail Bar seara. Gama largă de opțiuni gastronomice este completată de Sushi Room, barul de sushi cu produse din pește atent selecționate, deschis zilnic. Ne propunem ca prin Le Manoir Gourmet Market să surprindem chintesența gastronomiei într-o ambianță elegantă, cu design sofisticat”, a adăugat Cristian Preotu, proprietar Le Manoir.