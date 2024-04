One United Properties anunță achiziționarea unui teren de 21 de hectare în sudul Capitalei

One United Properties anunță încheierea unui memorandum de înțelegere pentru achiziționarea unui teren de 21 de hectare situat la câteva minute de mers cu mașina de parcurile Tineretului şi Carol şi la distanță de mers pe jos de stația de metrou Eroii Revoluției, în sectorul 4 al Capitalei. Această tranzacție marchează intrarea One United Properties într-un nou subsegment: cel al locuințelor premium la prețuri accesibile.

„De la IPO-ul nostru din 2021, One United Properties a înregistrat o creștere remarcabilă, determinată de cererea ridicată pentru oferta noastră rezidențială premium, după cum o demonstrează succesul unor dezvoltări precum One Cotroceni Park și One Lake District. Înțelegând nevoia de locuințe de înaltă calitate, dar accesibile în București, suntem încântați să ne extindem în subsegmentul superior al pieței de masă. Această mișcare este un răspuns strategic la tendințele pieței și la cererea tot mai mare de opțiuni sustenabile și accesibile de locuit. Avem în vedere această dezvoltare ca fiind mai mult decât o colecție de locuințe; aceasta va fi cea mai mare dezvoltare din istoria companiei noastre, întruchipând ambiția noastră de a crea o comunitate dinamică și sustenabilă, care să stabilească noi standarde în sectorul imobiliar”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Noua dezvoltare vizează aproximativ 5.000 de unități, planificate ca un cartier autosustenabil.

Situată la 10 minute de mers cu mașina de Piața Unirii, dezvoltarea va beneficia de mai multe puncte de acces pentru o mai bună accesibilitate atât cu maşina, cât şi pe jos, proximitate faţă de transportul public şi va include toate facilităţile necesare pentru a asigura un stil de viaţă mai uşor şi relaxat pentru locuitorii săi, inclusiv un parc şi numeroase spaţii verzi, facilități educaționale, un centru de fitness cu piscină, piețe, servicii de retail cu operatori alimentari, un centru comunitar de sănătate, trotuare și piste de biciclete. Deşi este orientată către piața de masă, această dezvoltare va păstra designul caracteristic, finisajele de calitate și conceptul de comunitate pentru care One United Properties este cunoscută. Prima fază a proiectului este preconizată a fi finalizată în 2028.

Similar cu dezvoltările One Floreasca City, One Cotroceni Park şi One Herăstrău Towers, noua dezvoltare va deveni un reper al companiei din perspectiva regenerării urbane, prin readucerea la viaţă a unei locaţii situate în centrul Bucureştiului şi care a fost abandonată pentru o perioadă îndelungată de timp, ridicând încă o dată standardul privind dezvoltarea viitoare a orașului.

„Angajamentul nostru față de dezvoltarea rezidențială de lux și high-end rămâne neschimbat, deoarece dezvoltările exclusiviste vor continua să diferențieze One United Properties pe piața rezidențială locală. Cu toate acestea, pe măsură ce continuăm să livrăm proprietăți selecte, ultra-high-end, viziunea noastră strategică se extinde pentru a include dezvoltări la scară extinsă, concepute pentru a satisface nevoile clasei de mijloc în creștere a Bucureștiului și pentru a transforma Capitala”, a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.