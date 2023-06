Rareș Bogdan, despre desființarea pensiilor speciale: „Noi le-am tăiat de două ori sau de trei ori”

Europarlamentarul Rareş Bogdan a spus sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că Partidul Național Liberal a încercat de două sau de trei ori să taie pensiile speciale, dar de fiecare dată au existat piedici. El precizează că, de data aceasta, problema este jalon în PNRR şi trebuie respectat.

„Noi le-am tăiat de două ori sau de trei ori. Le-am tăiat o dată pe 28 ianuarie, la 64 de zile de la preluarea guvernării Orban în Parlament, cu un vot covârşitor. A venit doamna Renate Weber, Avocatul Poporului, a atacat legea la Curtea Constituţională. A venit COVID între timp, dar prin 10 mai, în acelaşi an, Curtea Constituţională a dat verdictul de neconstituţionalitate şi a anulat demersul. Nu au mai ajuns la promulgare la preşedinte.

Am venit cu o lege iniţiată de colegii mei Florin Roman, Pavel Popescu, Robert Sighiartău, Ben Oni Ardelean. Şi am impozitat pensiile speciale cu 85% Aceeaşi doamnă Renate Weber s-a sesizat, a făcut sesizare la Curtea Constituţională. Curtea s-a exprimat imediat după alegerile generale din 2020, pe 14 decembrie. A anulat şi acest demers. Am anulat de vreo două ori pensiile parlamentarilor. De fiecare dată au dat 840 de foşti parlamentari sau 640 în judecată. Au câştigat, s-a anulat şi acest demers”, a spus Rareş Bogdan.

Europarlamentarul PNL a explicat că tema pensiilor speciale este acum jalon în PNRR. „Acum, din fericire pentru mine şi pentru români, Comisia Europeană, cineva inteligent din România, nu spui cine, cineva inteligent, e mai complex, eram în guvernare, a reuşit să introducă România, în relaţia cu Uniunea Europeană, pe condiţionalităţile din PNRR pentru tranşa trei şi tranşa patru, subiectul reformei. Dacă eram eu, mă lăudam. Nu, a fost un colectiv şi Comisia Europeană nu a făcut altceva decât să considere că trebuie rezolvată această problemă. Nu am… Dacă eram, v-am spus-o, spuneam cu capul sus. Din fericire, va trebui să o rezolvăm în sfârşit.

Sigur că s-au făcut două propuneri. Prima propunere, domnul Budăi a făcut-o, cum a făcut-o. Nu vreau să caut vinovaţi, cert este că acum, până pe data de 2 iulie, va trebui să venim cu o propunere pe care reprezentanţii Comisiei să o accepte şi să considere realmente reformă că aici nu e vorba de tăiere, numai, aici e vorba de reformă, pur şi simplu de trecerea pe sistemul de contributivitate. Acest lucru trebuie rezolvat şi legea salarizării unitare trebuia rezolvată. Şi dacă n-am rezolva acest lucru, n-am fi avut timp de 2 săptămâni profesori în stradă şi nu i-am fi lăsat pe profesori să treacă prin umilinţa mişcărilor de stradă şi a faptului că s-a discutat despre despre motivaţia şi despre drepturile lor de a avea sau nu avea salarii” , a mai spus Rareş Bogdan.