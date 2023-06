Românii care lansează prima platformă descentralizată de investiții fracționate în domeniul cripto

Startup-ul românesc IO Investment Academy se pregătește să lanseze primul proiect din lume care introduce investițiile fracționate în lumea blockchain și oferă acces micilor investitori la fonduri de investiții rezervate până acum celor cu foarte mulți bani. Dacă proiectul va avea succes, tânărul antreprenor George Ioniță și partenerii săi vor reuși să schimbe peisajul investițiilor în sectorul criptomonedelor.

Ce este și cum funcționează IO Investment Academy

„Platforma reprezintă un plan ambițios pe care îl aveam de ceva vreme, acela de a reinventa investițiile tradiționale prin introducerea tehnologiilor blockchain în joc. Cred că am reușit să punem bazele unei companii grozave, concentrată pe micii investitori. Domeniul investițiilor nu a fost niciodată unul “corect”, accesibil clasei de mijloc, așadar am gândit un proiect care să ajute micii investitori să joace în ligile mari”, intră direct în subiect George Ioniță, co-fondatorul IO Investment Academy. Întregul concept nu este chiar nou, dar ineditul vine din implementarea acestuia în domeniul cripto. Cum functionează povestea? Investitorii au acces la platformă prin intermediul unor ordinals (active digitale înscrise pe un satoshi, cea mai mică parte a unui Bitcoin, n.red.), care servesc drept chei de acces. IO Investment Academy investește apoi fondurile puse la comun de către membri în fonduri de investiții ale căror cerințe nu ar putea fi îndeplinite de utilizatorii simpli, iar profiturile sunt ulterior împărțite. Prima investiție planificată vizează Pantera Capital, un mare fond de investiții axat pe blockchain, care a avut o rată de rentabilitate de peste 300% în 2021, dar și criterii stricte de selecție a investitorilor.

Drumul lung de la idee la lansare

George Ioniță dezvăluie că proiectul s-a născut dintr-o frustrare, aceea că oamenii obișnuiți nu au acces la aceleași unelte pe care le folosesc bogații lumii. „Eu provin dintr-o familie modestă, însă am știut dintotdeauna că vreau să-mi depășesc condiția. Așa am ajuns să investesc în cripto, în 2017, după ce am revenit din SUA, unde am fost cu programul Work and Travel și am reușit să pun deoparte ceva bani. Ulterior m-am angajat ca analist financiar și am căpătat experiență în domeniu, însă odată cu experiența a venit și o frustrare, aceea că nu dau nimic înapoi societății. Astfel, după un curs cu un expert în domeniul financiar am realizat că nu trebuie să fii expert în domeniu, nici foarte bogat pentru a obține un venit pasiv. Așa a apărut IO Investment Academy”, spune tânărul antreprenor.

La fel ca giganții tehnologiei de astăzi, care au pornit la drum într-un garaj, și George a construit o echipă și un business dintr-o idee și nimic altceva. „Eu sunt la bază inginer, și asta m-a ajutat foarte mult în dezvoltarea proiectului. Primul draft, plan de business să-i spunem, l-am făcut în Excel – mi-a luat cam trei săptămâni. Și am verificat calculele cu toți cunoscuții, cu foști colegi, cu foști profesori de matematică și chiar cu experți în securitate cibernetică. Doar validarea proiectului și remedierea problemelor inițiale au durat, la început, spre trei luni de zile. Apoi am reușit să strâng în jurul proiectului o echipă de profesioniști… fără niciun ban”, dezvăluie co-fondatorul platformei de investiții, care recunoaște însă că ulterior, pentru a transforma ideea în realitate, a investit serios în proiect. „Am avut norocul să găsesc profesioniști dedicați, care au avut încredere în proiect și au acceptat să lucreze gândindu-se la viitor, nu pentru bani. O am alături de mine pe iubita mea, care este alături de mai bine de 11 ani și este și co-fondatorul companiei, îi am lângă mine pe ceilalți membri pe care îi consider deja ca fiind familia mea. Costuri au fost, investiția inițială se ridică undeva la 50.000 de dolari și acum suntem cu produsul gata de lansare”, mai spune antreprenorul.

Lansarea oficială va avea loc în curând: deja platforma este funcțională și membrii pot să testeze o parte din funcționalități folosind o variantă demo a proiectului. „Suntem gata de lansare. Nu am stabilit încă o dată oficială, dar va apărea foarte curând. Până acum ne-am concentrat pe rezolvarea tuturor problemelor ce pot apărea pe parcurs. Prima rundă de investiții este deja programată, iar următoarele vor fi stabilite, prin vot, de către cei care ni se vor alătura”, încheie antreprenorul.