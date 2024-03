Sectorul turistic se așteaptă la un 2024 puternic

Turismul internațional este așteptat să recupereze în 2024 pe deplin scăderile din timpul pandemiei, estimările inițiale indicând chiar o creștere de 2% peste nivelurile din 2019. Însă această prognoză rămâne condiționată de ritmul de redresare din Asia și de evoluția riscurilor economice și geopolitice existente, potrivit Barometrului turismului realizat de Organizația Națiunilor Unite pentru Turism (UNWTO). În timp ce pentru turiști ar putea însemna prețuri mai mari și călătorii cu avioane aglomerate spre destinații turistice populare și plaje pline, pentru investitori este o veste excelentă, scrie Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.

Am creat două coșuri de 15 acțiuni, denumite BEACH, cu o pondere egală pentru a vedea cum s-au comportat acestea în ultimele 12 luni în comparație cu acțiunile globale. BEACH este un acronim în engleză al site-urilor de rezervări (cum ar fi Booking, Expedia, Airbnb), divertisment (Disney, Live Nation Entertainment, Las Vegas Sands), companii aeriene (Delta Airlines, Ryanair, American Airlines), linii de croazieră (Carnival Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line) și acțiuni hoteliere (Marriott, Hilton, Intercontinental). Unul din coșuri a fost destinat investitorilor globali axați pe SUA, cei descriși mai sus, iar celălalt pentru acțiuni mai mult axate pe Europa (de la Amadeus IT la Accor). Compoziția exactă se regăsește în graficul de mai jos. Ambele au depășit performanța medie a acțiunilor globale în acest an (+25%), coșul global BEACH câștigând aproape 56%, iar cel european 50%, depășind chiar și NASDAQ 100, care a crescut cu aproape 39% în ultimele 12 luni.

Succesul acțiunilor BEACH este legat de redresarea continuă a turismului după sfârșitul pandemiei. Anul 2023 a fost unul de redresare puternică, încasările din turismul internațional ajungând la 1,4 trilioane de dolari, conform estimărilor preliminare, un nivel de aproximativ 93% față de cele 1,5 trilioane de dolari obținute de diversele destinații turistice în 2019.

Tendința de a pleca în vacanțe de ”răzbunare” după un 2020 claustrofobic și un 2021 cu restricții de călătorie se estompează, dar continuă să fie activă, potrivit unui studiu Deloitte. În 2021, aproape jumătate dintre turiștii din vară au declarat că au fost motivați de nevoia de „evadare după izolare”. Dar efectul de ”răzbunare” a scăzut constant, iar până în sezonul de vacanță 2023, doar 11% au spus că recuperează călătoriile ratate. Cel mai probabil, această tendință de normalizare va continua și în 2024, dar profesioniștii din turism prognozează un an bun, potrivit celui mai recent sondaj UNWTO Tourism Confidence Index. Marea majoritate (67%) dintre profesioniștii din turism au indicat perspective mai bune sau mult mai bune pentru 2024 comparativ cu 2023, iar aproximativ 28% se așteaptă la performanțe similare. Se așteaptă ca Europa să fie din nou motorul rezultatelor pozitive în 2024, odată cu găzduirea de către Paris a Jocurilor Olimpice de vară din 2024, arată barometrul UNWTO. Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen de liberă circulație pentru aeroporturi și porturi va putea aduce și ea un număr crescut de turiști în țara noastră..

Pentru investitorii individuali români, perspectivele bune de creștere ale sectorului sunt importante, 36% dintre aceștia declarând că dețin acțiuni în sectorul de consum discreționar, unde se află și companiile legate de turism, potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat. De asemenea, 5% dintre investitori se pregătesc să aloce mai mulți bani pentru acțiunile din acest sector în 2024.