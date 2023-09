Analiză XTB: Debutul iPhone 15 – avânt în vânzările Apple sau un punct de inflexiune?

Au trecut aproape 16 ani de la lansarea legendară a primului iPhone, care a surprins lumea în iunie 2007 și a început o frenezie de cumpărare a produselor Apple. În tot acest timp, gigantul din Silicon Valley s-a bucurat de vânzări aproape exponențiale în creștere ale produselor sale emblematice, urmate de venituri record, marje și răscumpărări de acțiuni în valoare de sute de miliarde de dolari.

Lansarea noului iPhone 15 nu a însemnat însă o altă revoluție tehnologică. Schimbările față de versiunea anterioară a dispozitivului Apple par mai mult cosmetice decât inovatoare.

În ciuda câtorva caracteristici noi, nici noul Apple Watch nu a impresionat industria tech. Rămâne de văzut dacă funcția „snap your fingers” pentru a verifica pulsul a următoarei generații Apple Watch va alimenta vânzările.

Mai mult, lansarea noului iPhone a venit într-un moment în care economia globală evoluează ezitant, ferindu-se de recesiune, în era relațiilor tensionate Washington-Beijing.

Potrivit analiștilor XTB, casă de brokeraj pe burse internaţionale, după prezentarea iPhone 15, acțiunile Apple la Bursa Nasdaq au scăzut cu aproape 1,5%.

În acest context, analiștii evaluează dacă lansarea noului model se va dovedi a fi un alt „succes în afaceri” pentru companie sau poate un semnal de alarmă care va arăta un punct de inflexiune.

Valoarea fundamentală a mărcii Apple în ansamblu este subliniată de faptul că acțiunile sale reprezintă mai mult de jumătate din portofoliul vehiculului de investiții Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett. O gamă largă de afaceri și o extindere constantă a cotei de piață (cu achiziționarea de clienți loiali pe parcurs) au făcut din Apple o afacere în creștere, chiar și în perioadele de inflație ridicată. În plus, producția „ieftină” din Asia i-a susținut marjele nete.

Pe măsură ce Apple a înregistrat o creștere continuă și impresionantă timp de mai bine de un deceniu, piața a fost plăcut surprinsă. Astfel, piața a dezvoltat așteptări că această expansiune va continua pe termen lung.

„Stabilirea unor standarde din ce în ce mai înalte pentru Apple, în urma unei creșteri atât de impresionante și a lansărilor de produse incitante implică riscul dezamăgirii investitorilor sau clienților. Este asemănător cu o cursă cu obstacole, în care un sportiv depășește obstacole unul câte unul, dar fiecare obstacol depășit poate implica o pierdere mică de energie, care devine din ce în ce mai vizibilă pe măsură ce traseul continuă”, subliniază analiștii XTB.

Potrivit analiștilor, vânzările de iPhone de la an la an au scăzut din 2021. Având în vedere ajustarea pentru sezonalitate și factorii de risc, specialiștii estimează ca numărul total de modele vândute în anul fiscal 2023 să ajungă la 221 de milioane de unități, ceea ce se apropie încet de nivelurile din 2018 și este mai scăzut decât rezultatul obținut, cel puțin în 2015. Totuși, iPhone-ul a fost cel mai puternic produs al companiei din ultimii ani. Scăderea vânzărilor sale ar putea fi asociată cu o scădere semnificativă a cererii pentru celelalte produse ale companiei.

Cu toate acestea, contextul macroeconomic se poate schimba în următoarele luni, pe măsură ce băncile centrale încep să reducă inflația, ceea ce ar putea afecta creșterea economică.

În eventualitatea în care dinamica vânzărilor de iPhone ar scădea semnificativ, mediul macroeconomic actual ar putea reprezenta o oportunitate critică pentru astfel de provocări. În prezent, situația financiară a gospodăriilor americane este într-un moment record, cu o avere netă apropiindu-se de 155 de trilioane de dolari, conform Rezervei Federale. Șomajul, în ciuda încetinirii economice din China, nu pare a fi o problemă semnificativă pentru companie, deoarece este redus în majoritatea economiilor majore. Cu toate acestea, întrebarea-cheie este dacă consumul la nivelul actual va continua în viitor.

Însă acestea nu sunt singurele provocări. Ratele dobânzilor ridicate conduc la costuri mai mari pentru credit și rate mai mari. Până acum, mulți clienți au achiziționat produse Apple prin diverse forme de creditare. În plus, o mai mare strictețe în acordarea creditelor de către bănci, cu standarde mai ridicate pentru debitori, și problemele cu gospodăriile puternic îndatorate care s-au împrumutat în mod agresiv când ratele dobânzilor erau aproape de zero ar putea, de asemenea, să afecteze vânzările. În plus, există factorii geopolitici care pot adăuga incertitudine la ecuație.

Fricțiunea puternică între SUA și China este încă evidentă, iar cele două părți încearcă într-un fel să rupă firul interdependenței, ceea ce poate permite tensiunilor să escaladeze în continuare. Apple suportă greul unei schimbări treptate a producției din China către țările vecine din Asia.

Autoritățile de reglementare chineze au interzis, chiar înainte de lansarea iPhone, ca telefoanele Apple să fie folosite de către oficialii guvernamentali. Morgan Stanley estimează că interdicția înseamnă venituri cu aproximativ 4% mai mici în acest an. China reprezintă aproximativ 20% din piața Apple. Războiul comercial este un alt motiv pentru care Apple se află la o răscruce. Acest risc nu a fost evident în ultimii zece ani de activitate a companiei.

Potrivit analiștilor XTB, rezultatele pentru al doilea trimestru au indicat că cererea pentru produsele Apple nu mai este atât de puternică, în ciuda venitului net impresionant pe care compania l-a raportat. S-au înregistrat în special vânzări mai scăzute de iPad-uri și Macbook-uri. „Serviciile cu marjă mare de la Apple (TV, Pay etc.) au performanțe foarte puternice, însă potențialul lor de creștere este oarecum limitat de vânzările de dispozitive – în principal iPhone-uri. Prin urmare, cererea pentru iPhone pare a fi un fel de bază pentru o creștere ulterioară. Dacă nu crește sau cifrele se dovedesc extrem de nesatisfăcătoare – piața ar putea începe să vadă Apple ca pe o companie care a depășit cea mai bună perioadă”, arată analiștii XTB.

În iulie, cel mai mare conglomerat de lux din lume, LVMH, a avertizat că cererea de produse de lux în SUA a început un declin abrupt. Apple nu se încadrează în categoria brandurilor de lux, dar în lumea tehnologiei este privit, fără îndoială, ca atare.

Din punct de vedere al sezonalității, T3 (T4 în funcție de metricile fiscale ale companiei) s-a dovedit adesea a fi cel mai slab. După lansarea iPhone-ului, prețul acțiunilor Apple la sfârșitul trimestrului s-a dovedit a fi mai mic în 75% din cazuri.

Potrivit Counterpoint Research, livrările de smartphone-uri pe piața globală în T2 au totalizat 294,5 milioane, comparativ cu 268 milioane în T1. Apple a rezistat cel mai puternic față de concurență. Livrările de iPhone-uri au totalizat 45,3 milioane față de 46,5 milioane anterior.

„În acest moment, Apple nu pare supraevaluat și compania este departe de a fi la o evaluare exagerată similară cu Nvidia sau alte companii de tehnologie. Cu toate acestea, este greu de spus că evaluarea de astăzi este o marjă de siguranță în cazul unei recesiuni, care ar putea aduce schimbări potențial dramatice în numărul de dispozitive vândute. Desigur, creșterea Apple nu poate fi anulată. Taurii așteaptă cu nerăbdare lansarea VR Vision Pro, care ar putea revigora piața realității virtuale. De asemenea, dezvoltarea ulterioară a inteligenței artificiale – dacă este tradusă în noi funcții de tipul Siri – ar putea electriza piața”, sunt de părere analiștii XTB.