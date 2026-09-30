Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au scăzut cu 12,2% în primele 8 luni

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în România în primele opt luni ale anului a scăzut cu 12,2% față de aceeași perioadă din 2025, la 21.791, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Scăderi ale numărului de autorizații s-au înregistrat în șapte regiuni de dezvoltare, cele mai importante fiind consemnate în regiunile Nord-Est, unde au fost eliberate cu 712 autorizații mai puține, Vest (-555), Sud-Muntenia (-550) și Nord-Vest (-459).

Singura creștere a fost consemnată în regiunea București-Ilfov, unde numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a fost cu patru mai mare decât în perioada ianuarie-august 2025.

În luna august 2026 comparativ cu iulie 2026 s-au eliberat 2943 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (+1,2% față de luna iulie 2026), cu o suprafață utilă totală de 721.726 mp (+1,3%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 72,5% sunt pentru zona rurală.

Conform INS, în luna august 2026 se evidențiază o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale comparativ cu luna precedentă (+34 autorizații). În profil teritorial, această creștere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+56 autorizații), Vest (+44), Centru (+33), Sud-Est (+30), Sud-Vest Oltenia (+17) și Sud-Muntenia (+15). Scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare București-Ilfov (-160 autorizații) și Nord-Vest (-1).

De asemenea, în luna august 2026 s-au eliberat 567 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-1,7% față de luna iulie 2026), în suprafață utilă totală de 284.983 mp (-5,6%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna august 2026 s-a înregistrat o scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-16.964 mp). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (-89188 mp), Nord-Est (-21.290), Vest (-13.978), București-Ilfov (-4.338) și Sud-Vest Oltenia (-2.507). Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+53.508 mp), Centru (+49.604) și Sud-Muntenia (+11.225).

În luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, se evidențiază o scădere atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-16,1%) cât și a suprafeței utile totale (-7,3%).

În profil teritorial, scăderea este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-189 autorizații), Nord-Est (-117), Sud-Muntenia (-108), București-Ilfov (-80), Nord-Vest (-50), Vest (-27) și Sud-Vest Oltenia (-6). Creștere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Sud-Est (+13 autorizații).

Pe de altă parte, comparativ cu luna august 2025, în luna august 2026 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+0,7%) și o scădere a suprafeței utile totale (-27,8%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-109.515 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: București-Ilfov (-83.062 mp), Vest (-38.599), Sud-Muntenia (-32.673), Nord-Est (-9.916), Sud-Vest Oltenia (-9.716) și Nord-Vest (-6.797). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Centru (+41.561 mp) și Sud-Est (+29.687).