Scumpirea kerosenului pune sub semnul întrebării viitorul companiilor aeriene low-cost

Prețuri mici și marje reduse, modelul de afaceri al companiilor aeriene low-cost este dat peste cap de costurile ridicate ale combustibilului, care le pun în pericol viitorul, transmite AFP.

Decolarea unui avion a fost întotdeauna o operațiune costisitoare, deoarece avioanele transportă zeci de tone de combustibil, uneori chiar mai mult de o sută de tone. Acest lucru este cu atât mai adevărat după explozia prețurilor petrolului în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, pe 28 februarie.

În aceste condiții, rentabilizarea transportatorului low-cost Transavia France, de exemplu, care deservește în principal Europa și bazinul mediteranean, este ‘practic imposibilă’, chiar și cu ‘grade de încărcare foarte mari’, a explicat directorul său, Olivier Mazzucchelli, pentru AFP. Faptul că această companie face parte dintr-un grup puternic, Air France-KLM, reduce presiunea de a genera profituri.

Însă alte companii aeriene low-cost nu au acest scut protector. În Statele Unite, Spirit Airlines, o companie care se confruntă cu dificultăți de mai mulți ani, a dat faliment în luna mai 2026. Apoi, în septembrie, veștile proaste s-au acumulat pentru acest sector.

Compania aeriană letonă Air Baltic a depus cererea de plasarea sub protecția Legii falimentului din Statele Unite. Compania miza pe un preț al kerosenului de 685 de dolari pe tonă în 2026. Cu toate acestea, prețul în Europa este acum de peste 1.500 de dolari.

În Malaezia, speculațiile despre viabilitatea AirAsia au fost alimentate de articolele de presă despre situația sa financiară precară. Conducerea companiei susține că transportatorul aerian va supraviețui acestei crize.

În Spania, compania aeriană Volotea a divulgat presei, fără un anunț oficial, că își va reduce flota până la aproximativ 30 – 35 de aeronave, de la 44 de aparate în prezent, și va negocia o restructurare a datoriilor. ‘Continuăm zborurile noastre ca de obicei’, a insistat directorul general Carlos Muroz, în încercarea de a liniști clientela.

În India, Guvernul și-a intensificat supravegherea operațiunilor companiei SpiceJet pentru a se asigura că dificultățile sale financiare nu compromit siguranța zborurilor.

Pe piața zborurilor interne din Statele Unite, perioada de glorie a companiilor aeriene low-cost s-a încheiat. Capacitatea maximă pentru acest segment a fost atinsă în 2023 și de atunci a scăzut în fiecare an, conform calculelor firmei de consultanță OAG. Rutele cele mai puțin profitabile sunt abandonate primele. Când Spirit Airlines a dispărut, aeroportul Fort Lauderdale din Florida, lângă Miami, cunoscut pentru zborurile sale low-cost, a pierdut rute pe care niciun concurent nu era dispus să le preia.

‘Cred că ar trebui să începem să le numim ‘companii aeriene cu prețuri mai mici’ în loc de ‘companii aeriene low-cost’, a declarat pentru AFP John Grant, analist la OAG.

Acest model de afaceri necesită o urmărire riguroasă și continuă a costurilor inutile și a surselor de posibile economii. Însă această strategie s-ar putea să nu mai fie suficientă, kerosenul, în cazul Spirit Airlines, costând cu aproximativ 50% mai mult decât se preconiza în bugetul din 2026.

‘Companiile aeriene mici și mijlocii, cu mai puține rezerve de numerar, sunt cu siguranță cele mai afectate. Va fi sustenabil pentru cele care sunt suficient de mari și au o masă critică suficientă’, susține John Grant.

La începutul lunii septembrie, compania irlandeză Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunțat reducerea programului de zboruri de iarnă. Directorul general, Michael O’Leary, a explicat ulterior presei că, având în vedere prețurile atât de mari la petrol, el și concurenții săi vor majora inevitabil prețurile în 2027.

Acum zece ani, același Michael O’Leary afirma că țintește spre cele mai mici tarife posibile, până la zero euro dacă este posibil, datorită cheltuielilor pasagerilor în aeroporturi sau subvențiilor guvernamentale.

Într-un interviu acordat Financial Times, Michael O’Leary spune acum că, dacă prețurile petrolului se mențin în jurul valorii de 140 de dolari pe baril pentru o perioadă prelungită, un scenariu catastrofal pentru industria aviatică, prețul mediu al unui bilet Ryanair ar crește la 80 sau 90 de euro, față de 50 de euro în prezent.