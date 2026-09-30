Bușoi: România continuă să susțină importanța gazelor naturale și creșterea producției interne

România va continua să susțină importanța gazelor naturale, necesitatea creșterii producției interne și rolul proiectelor offshore de explorare și exploatare, precum ‘Neptun Deep’, cel mai mare proiect de acest gen din Uniunea Europeană, a transmis, miercuri, secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la o conferință pe teme de energie.

‘România va continua să susțină importanța gazelor naturale, necesitatea creșterii producției interne și rolul proiectelor offshore de explorare și exploatare, precum ‘Neptun Deep’, cel mai mare proiect de acest gen din Uniunea Europeană. De asemenea, țara noastră va continua să pledeze pentru o abordare mai pragmatică a legislației europene’, a spus secretarul de stat.

El a precizat că, în privința revizuirii regulamentului european privind emisiile de metan, accentul se pune, în prezent, pe instituirea unei perioade de grație de trei ani pentru importuri, astfel încât să nu fie periclitată aprovizionarea Europei cu gaze naturale.

‘Totuși, acest lucru nu este suficient. România va trebui să aloce sume considerabile pentru monitorizarea unor situri care nu mai sunt în producție, posibil încă din secolul trecut. Aceasta nu este neapărat o măsură menită să sporească competitivitatea industriei europene. De asemenea, continuăm să pledăm pentru revizuirea și modificarea Actului privind industria ‘zero net’ (Net-Zero Industry Act) și a obligațiilor aferente. România este puternic afectată în acest context, întrucât volumul de emisii de CO2 pe care trebuie să le captăm și să le stocăm este disproporționat de mare. Realizarea acestor investiții exclusiv de către industrie este imposibilă. Îmi însușesc afirmația președintelui Eurogas: trebuie să fundamentăm un model economic viabil în acest sens’, a explicat Cristian Bușoi.

Acesta a precizat că țara noastră nu se opune stocării emisiilor de CO2, arătând că Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare mai pragmatică și să ofere stimulente clare, inclusiv acoperirea unei părți din cheltuielile de capital și din costurile operaționale în acest sens.

‘Dacă această tehnologie va ajunge la un nivel suficient de maturitate și accesibilitate financiară, o consider o condiție ‘sine qua non’ pentru continuarea utilizării gazelor naturale în Europa după anul 2050. Dacă tehnologiile de captare și stocare devin accesibile și viabile din punct de vedere economic, vom putea continua exploatarea și utilizarea gazelor naturale în mixul nostru energetic. Însă, pentru aceasta, Uniunea Europeană trebuie să adopte o abordare mai pragmatică și să ofere stimulente clare, inclusiv acoperirea unei părți din cheltuielile de capital și din costurile operaționale; în caz contrar, va fi imposibil, cel puțin pentru companiile din România’, a subliniat secretarul de stat în Ministerul Energiei.

Secretarul de stat a precizat că ‘Green Deal’ continuă să fie susținut puternic la nivel european, de către instituțiile europene și de statele membre, iar România este, de asemenea, pe deplin angajată în acest demers.

‘Continuăm să accelerăm investițiile în energie regenerabilă, punând un accent deosebit pe capacitățile de stocare. Este evident că avem nevoie și de o abordare pragmatică. Trebuie să ne bazăm în continuare pe un mix energetic diversificat, în care diferite tehnologii se completează reciproc, în loc să concureze între ele. De aceea, România va continua să pledeze pentru și să susțină proiecte nu doar în domeniul energiei regenerabile, ci și în cel al energiei nucleare, al gazelor naturale din surse interne, al stocării, al flexibilității și al rețelelor electrice moderne; toate acestea joacă un rol esențial în construirea unui sistem capabil să răspundă diverselor nevoi și circumstanțe’, a adăugat Cristian Bușoi.

Eurogas, în colaborare cu Federația Patronală a Energiei (FPE), organizează, miercuri, la București, evenimentul Eurogas Annual Regional Conference 2026 – ‘Advancing security, delivering sustainability: Romania’s role in building a resilient and competitive energy transition in Eastern Europe’.

Conferința reunește reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, ai industriei și experți din sectorul energetic pentru a discuta rolul României în consolidarea securității și accesibilității aprovizionării cu energie în Europa, precum și perspectivele regionale privind tranziția energetică și competitivitatea industrială.