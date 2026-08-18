Bogdan Ivan: Prețurile la motorină au luat-o razna, premierul trebuie să intervină imediat

Deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să solicite Ministerului Finanțelor, ANAF și Consiliului Concurenței verificări în piața operatorilor de carburanți, având în vedere creșterea prețurilor la motorină, pe care o califică drept ‘agresivă’.

‘Prețurile la motorină au luat-o razna. Cresc de la o zi la alta și, în unele cazuri, chiar de la o oră la alta, la aceeași benzinărie. În ritmul acesta, orice măsură luată pentru a-i proteja pe români riscă să fie anulată de scumpiri succesive, iar nota de plată ajunge, din nou, tot în buzunarul oamenilor. Premierul și ministrul Energiei trebuie să intervină imediat. Ministerul Finanțelor, ANAF și Consiliul Concurenței trebuie să verifice de urgență modul în care sunt formate aceste prețuri și să stabilească dacă majorările au un fundament economic real sau dacă asistăm la creșteri speculative’, a scris Bogdan Ivan, marți, pe Facebook.

Potrivit acestuia, este nevoie de controale, explicații și de decizii rapide. ‘Nu putem accepta ca benzinăriile să majoreze prețurile după bunul plac, iar instituțiile statului să privească de pe margine. Este nevoie de controale, explicații și de decizii rapide’, a subliniat fostul ministru al Energiei.