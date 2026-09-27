Bolojan, despre programul de guvernare propus de Mureșan: Continuă reformele începute și pune accent pe modernizarea României

Președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat sâmbătă că programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă reformele începute și pune accent pe modernizarea României, creșterea economică și responsabilitatea față de finanțele publice.

”Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus astăzi în Parlamentul României programul de guvernare și lista miniștrilor. Este un program care continuă reformele începute și pune accent pe modernizarea României, creșterea economică și responsabilitatea față de finanțele publice”, a scris pe Facebook premierul interimar, Ilie Bolojan.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit sâmbătă despre viziunea pe care o are pentru România, afirmând că statul trebuie să lucreze pentru oameni.

”Avem o viziune clară pentru România:

* O Românie modernă, în care oamenii pierd mai puțin timp cu birocrația și primesc servicii publice de calitate.

* O Românie prosperă, în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să-și acopere cheltuielile de la o lună la alta.

* O Românie dreaptă, în care legea este aceeași pentru toți, indiferent de funcție sau de relații.

* O Românie sigură, care își apără cetățenii și rămâne un partener de încredere în Uniunea Europeană și în NATO”, a scris el pe Facebook.

El a precizat că săptămâna viitoare încep audierile miniștrilor propuși, apoi se merge în fața Parlamentului pentru votul de încredere.

”Suntem pregătiți să ne susținem programul și să ne asumăm responsabilitatea guvernării”, a transmis Mureșan.