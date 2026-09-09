Buzoianu: Romsilva mimează că apără pădurile în instanțe, dar face pe dos în cazul drumului din Pădurea Băneasa

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva mimează că apără pădurile în instanțe, dar Direcția Silvică Ilfov modifică amenajamentul silvic al drumului din Pădurea Băneasa spre Greenfield, cu nerespectarea legii, afirmă ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de socializare.

‘M-am întrebat ani de zile cum se pierd procese în care e clar că o ilegalitate a avut loc. Răspunsul e simplu: cu complicitatea autorităților. În cazul drumului din Băneasa: cu o Romsilva care mimează că apără pădurile în instanțe, dar face fix pe dos în procese. Am descoperit zilele acestea cum domnul Răduță (Cezar Mihail Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov, n.r.) a acționat în instanță împotriva intereselor Romsilva, reprezentând fix Direcția Silvică Ilfov (…) Am zis să analizez și eu Hotărârea de la Tribunalul București cu privire la drumul de acces prin pădurea Băneasa. Ca să văd ce ar fi putut invoca părțile și ce a dus la decizia Curții de Apel București de a obliga Romsilva să deschidă drumul prin pădurea Băneasa până la judecata pe fond. O să zic de la început: consider că locuitorii din Greenfield au nevoie de încă un drum. De drumul promis de dezvoltator (care nu s-ar fi apucat real niciodată de acest drum cât timp știa că poate încălca legea cu drumul prin pădure. acum e în lucru). Aceasta e soluția legală. Direcția Silvică Ilfov, prin domnul Răduță, a ales varianta ilegală. După o modificare magică a amenajamentului silvic care a trecut acel drum, cu nerespectarea legii, ca fiind drum forestier, domnul Răduță, directorul Direcției Silvice Ilfov, a semnat rapid un contract și a dat drumul la acces pe un drum unde știa că nu se poate circula legal’, susține Buzoianu pe Facebook.

În opinia șefei de la Mediu, directorul general al Romsilva, Jean Vișan, ‘singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor Direcțiilor silvice, nu acționează în niciun fel’.

‘Drumul inițial, care era obligația lui de realizat, e blocat pentru ani de zile. În 2025 e trimis Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo. Scoatem la iveală ilegalități după ilegalități. Romsilva iese și spune că a reziliat contractul. Dezvoltatorul se apucă, brusc, după ani de zile, de drumul promis. Apoi ajungem în instanță. La Tribunalul București se cere suspendarea rezilierii contractului. Judecătorii decid că nu vor suspenda rezilierea contractului. În recurs, însă, Curtea de Apel setează definitiv decizia că drumul va fi redeschis până la momentul în care se judecă pe fond procesul, dar nu mai târziu de septembrie 2028 (…) Descopăr cum, în hârtii oficiale, Direcția Silvică Ilfov, cu Răduță în frunte, zice chiar că ea nu e de acord cu denunțarea contractului. Direcția Silvică Ilfov, deși legal citată, nu a formulat întâmpinare. Evident, directorul general al Romsilva, singurul care poate lua măsuri împotriva directorilor direcțiilor silvice, nu acționează în niciun fel. Că doar domnul Răduță e un om de-al casei Romsilva de ani buni’, a subliniat Diana Buzoianu.

La jumătatea lunii iunie 2026, dezvoltatorul Impact Developer & Contractor anunța că va începe lucrările pentru noua cale de acces în cartierul Greenfield Băneasa, după emiterea autorizației de construire de către Primăria Sectorului 1.

Noul drum, care conectează Aleea Teișani cu breteaua DNCB, în dreptul Podului Hobanat, traversând calea ferată 301Bb Mogoșoaia – R. Pasărea, avea termen de finalizare șase luni, după o investiție de 2,5 milioane euro.

Anterior, pe 14 aprilie, ministra Mediului scria pe Facebook că instituția pe care o conduce a câștigat în primă instanță procesul privind raportul Corpului de control, referitor la drumul din Pădurea Băneasa, document contestat de Regia Națională a Pădurilor (RNP) – Romsilva Ilfov.

În martie, anul curent, Asociația Parcul Natural București și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au depus la Academia Română a Studiului de Fundamentare Științifică pentru instituirea Parcului Natural Pădurea Băneasa.

Conform cercetării, în conformitate cu datele din amenajamentul silvic (U.P. II Băneasa, 2020), fondul forestier studiat este proprietate publică (36% – respectiv 439,7 hectare) și privată (64% – adică 781,8 hectare), iar administrarea, din punct de vedere silvic, este asigurată de Regia Națională a Pădurilor – RNP Romsilva, prin Ocolul Silvic București, din cadrul Direcției Silvice Ilfov.

Suprafață totală a ariei naturale protejate Pădurea Băneasa este de 1.221,5 de hectare și se suprapune din punct de vedere administrativ teritorial cu Bucureștiul, sectorul 1, și cu localitățile Voluntari și Tunari din județul Ilfov.

Pădurea Băneasa este cea mai întinsă zonă de natură primară din București, una dintre ultimele rămășițe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei. Sute de specii de animale, păsări, amfibieni și insecte își au casă aici, dintre care 46 sunt protejate sau amenințate cu dispariția – Ciocănitoarea neagră, ciuful de pădure, șarpele de alun, tritonul cu creastă, fluturele-zebră, liliacul de amurg, bursucul, veverița și căprioara.