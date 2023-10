Ciolacu acuză că e şantajat de şefii companiilor de jocuri de noroc

Premierul Marcel Ciolacu a acuzat că există „o formă de şantaj” la adresa lui, cât şi a altor responsabili ai statului român, după ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea păcănelelor din oraşe. „În caitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”, a adăugat liderul PSD.

„Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor, primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt şi la Sorin Grindeanu”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Conferinţa Judeţeană de alegeri a PSD Timiş, de la Timişoara.

Preşedintele social-democraţilor a mai precizat că solicită statului român, în calitatea sa de premier, să verifice „dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”.

„Cu cât va ţine zidul corupţiei din Ministerul Transporturilor şi a intereselor, cu atât va fi mai atacat. Trebuie să îţi asumi, Sunt pregătit, la fel ca şi Freddy (Alfred Simonis – n.r.) şi Sorin (Grindeanu – n.r.) şi nu ne e frică de nimic din ceea ce am făcut, Să ştiţi că ei nu se opresc aici. Să vă fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea eu consider că am ajuns într-o formă de şantaj. În caitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”, a completat Ciolacu.