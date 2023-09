Ciolacu: Nu am fost la UDMR ca să cer o susţinere; nu există riscul ruperii coaliţiei

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o marţi cu reprezentanţii UDMR nu a încercat să obţină sprijinul acestora pentru legea de angajare a răspunderii Guvernului, astfel încât aceştia să nu susţină moţiunea de cenzură.

Întrebat dacă a avut un „feedback” din partea UDMR, Ciolacu a spus că „nu”, dar şi-a exprimat speranţa că s-a „ridicat la nivelul aşteptărilor” colegilor din UDMR şi că le-a răspuns la întrebări.

„Eu nu am fost la UDMR ca să cer o susţinere. Eu nu am fost la minorităţi ca să cer o susţinere. În fişa mea, a postului de prim-ministru, este să merg la Parlament şi să stau de vorbă cu liderii politici şi cu colegii mei parlamentari şi să explic legea de asumare. Este în fişa mea, asta trebuie să fac. Eu nu am fost acolo, să mă duc ca domnul Kelemen Hunor să îmi promită ceva. Dacă decizia dânşilor este să semneze o moţiune, va exista o moţiune. Dacă este să nu semneze o moţiune, nu va exista o moţiune. Va fi o dezbatere”, a spus Ciolacu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Pe de altă parte, întrebat cum comentează declaraţiile recente ale deputatului PNL Robert Sighiartău şi dacă există riscul ruperii coaliţiei, Ciolacu a negat acest lucru.

„Nu există niciun risc de rupere a coaliţiei, vă răspund dumneavoastră, nu domnului Sighiartău. În rest, urez succes colegilor mei. Sunt opiniile dânşilor, nu stau eu să comentez aceste opinii. Nici nu mă deranjează, vă spun cinstit. (…) Dacă ar fi nişte argumente, cu substanţă… cu adevărat, facem o dezbatere. Dar astfel de declaraţii… nu mă deranjează”, a spus el.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marţi că nu este de acord cu intervenţia Guvernului în activitatea autorităţilor locale sau cu comasarea instituţiilor de cultură, iar la posturile de conducere procentul ar trebui să fie aplicat unitar.

El a avut, alături de senatorii şi deputaţii UDMR, la Palatul Parlamentului, o primă discuţie cu premierul Marcel Ciolacu, la care au participat o serie de miniştri, privind măsurile fiscale pe care Guvernul urmează să îşi asume răspunderea.