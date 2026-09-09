Conduceri interimare la Televiziunea publică și la Radio – Sorina Matei și Răzvan Dincă

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat, marți, noile conduceri interimare la Societățile Române și Radio și Televiziune.

La Radio a fost desemnat pentru postul de președinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV – jurnalista Sorina Matei, director general și președinte al Consiliului de Administrație, au decis Birourile permanente reunite.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat la final că este o situație specială, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

‘Nu s-a făcut nicio justificare, s-au rostit doar numele. (…) PSD și AUR au votat’, a precizat el.

Pe 29 aprilie, Curtea Constituțională a României a admis sesizările AUR în legătură cu hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR, stabilind că deciziile sunt neconstituționale.

CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituționale, pentru că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidații propuși potrivit configurației politice și ponderii grupurilor parlamentare.

La începutul lunii septembrie, Alianța pentru Unirea Românilor a solicitat Curții Constituționale urgentarea redactării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor privind desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale SRTV și SRR, precizând că au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituționalității.