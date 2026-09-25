CULISELE ISTORIEI: De la Mengele la Oppenheimer, 10 cărți remarcabile despre secrete și decizii care au schimbat lumea. De marți, la chioșcuri!

Istoria are multe secrete. Unele sunt încă ascunse. Altele au fost descoperite în arhive, mărturii, documente clasificate sau în poveștile celor care s-au aflat chiar în mijlocul evenimentelor și sunt dezvăluite în cărți care merită să fie citite de toți cei interesați să-și lărgească orizonturile.

Este cazul celor zece titluri care alcătuiesc colecția „CULISELE ISTORIEI” de la Editura Corint.

De la Holocaust și mecanismele regimului nazist la marile confruntări ale celui de-Al Doilea Război Mondial, de la spionaj și operațiuni secrete la Războiul Rece, colonialism și cursa nucleară, colecția aduce în prim-plan povești reale, riguros documentate, care dezvăluie istoria dintr-o perspectivă diferită.

Vei descoperi cum Josef Mengele a reușit să se ascundă în America de Sud timp de decenii, protejat de o rețea de susținători, mărturia rară a unui supraviețuitor de la Auschwitz și povestea Mariei Mandl, femeia care a ajuns supraveghetoare-șefă a lagărului de femei de la Auschwitz-Birkenau.

Colecția pătrunde apoi în lumea serviciilor secrete: de la operațiunile CIA, MI6, Mossad și KGB prezentate de fostul ofițer KGB Serghei Jirnov, la povestea unui ofițer britanic implicat în operațiuni din spatele Cortinei de Fier și biografia lui Guy Burgess, unul dintre spionii britanici care au transmis informații Moscovei.

Volumele ne duc și în Congo-ul regelui Leopold al II-lea și în realitatea brutală a colonialismului, în culisele relației dintre Casa de Windsor și Germania nazistă, pe Frontul de Est al celui de-Al Doilea Război Mondial și în viața lui J. Robert Oppenheimer, omul de știință al cărui destin s-a legat pentru totdeauna de crearea bombei atomice.

Istoria, mai aproape de tine

Prin colecția „CULISELE ISTORIEI”, titlurile atent selecționate și excelent traduse ale Editurii Corint ajung mai aproape de cititori. La fiecare două săptămâni, un nou volum te așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara. Zece cărți pe care le poți aduna, una câte una, pentru a-ți construi propria colecție Corint Istorie.

Seria debutează marți, 29 septembrie, cu volumul Bârlogul lui Mengele. Cum l-a adăpostit o rețea nazistă pe „Îngerul morții”, de Betina Anton. O investigație despre modul în care Josef Mengele, infamul doctor nazist, s-a stabilit și a trăit în Brazilia, după fuga sa din Germania hitleristă, scăpând de justiție mai bine de trei decenii.

Bazată pe amplele cercetări ale experimentatei jurnaliste Betina Anton, precum și pe interviuri revelatoare, scrisori și fotografii elocvente, Bârlogul lui Mengele constituie o narațiune plină de suspans, marcată nu numai de acțiunile oribile ale doctorului german, ci și de motivațiile care împing o comunitate să protejeze un om malefic.

Caută primul volum al seriei, “cartea supremă despre monstrul nazist de la Auschwitz”, așa cum a fost definită de critică, la chioșcurile de ziare!

Preț: 59,99 lei. Un nou titlu la fiecare două săptămâni.

Cele 10 volume ale colecției