UE, îngrijorată de planurile SUA de a interzice exporturile de motorină

Uniunea Europeană observă cu îngrijorare planurile Statelor Unite de a interzice exporturile de motorină, și apreciază că o astfel de perturbare riscă să aibă un impact negativ asupra ambelor părți, a afirmat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, transmite Reuters.

‘Contactele la nivel înalt între Uniunea Europeană și administrația SUA sunt în derulare. Ne așteptăm ca partenerii apropiați să se consulte unul cu altul înainte de a lua măsuri care afectează piețele comune’, le-a spus jurnaliștilor Olof Gill.

Politico informase că Statele Unite pregătesc interzicerea timp de 90 de zile a exporturile de motorină, pe fondul majorării prețurilor, în contextul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, deși secretarul american al Energiei, Chris Wright, a contestat acest fapt, spunând că administrația ia în considerare măsuri voluntare.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat marți favorabil unei interdicții privind exporturile de motorină americană, în condițiile în care prețurile carburanților au crescut brusc din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

‘Și eu am pledat în acest sens. Am spus: «Să nu ne vindem motorina în străinătate». Producem multă motorină. Acest lucru ar putea avea un impact ușor asupra prețului benzinei obișnuite’, le-a declarat președintele american jurnaliștilor care l-au întrebat despre acest subiect în cursul unei întâlniri la New York cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În tabăra prezidențială, mai multe voci s-au ridicat deja pentru a apăra o astfel de măsură, urmând exemplul senatorului de Iowa (centru) Chuck Grassley.

‘Dacă guvernul nostru este capabil să impună un embargou asupra cipului electronic cu destinația China, poate impune un embargo și asupra motorinei pentru a-i ajuta pe fermierii și șoferii de camion americani’, a scris el duminică pe contul său de X.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a transmis la rândul său săptămâna trecută jurnaliștilor că este ‘deschis’ unei astfel de interdicții, ‘dacă aceasta ar putea reduce presiunea asupra prețurilor’.

Subiectul este unul extrem de politic în Statele Unite, unde explozia prețurilor la pompă îi face pe republicani să se teamă de o înfrângere la alegerile legislative de la începutul lunii noiembrie.

Galonul (3,78 litri) de motorină doboară record după record în fiecare zi și afișează o medie națională de 6,53 dolari, conform datelor publicate de Asociația Americană de Automobilism (AAA).

Acest combustibil este utilizat în principal de transportatori și fermieri, un electorat țintă pentru Donald Trump.

Statele Unite sunt, în același timp, cel mai mare producător și consumator de aur negru din lume. Acestea exportau zilnic, în iunie, peste 1,4 milioane de barili de produse distilate – categorie care include în principal motorină – conform datelor Agenției americane de Informații Energetice.