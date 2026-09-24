BID: România alocă 50 milioane euro pentru Fondul de Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a semnat joi acordul prin care participă, în numele și contul statului român, la Fondul Fondurilor pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, o nouă platformă regională administrată de Fondul European de Investiții (FEI) și dedicată finanțării infrastructurii strategice în statele Uniunii Europene dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră.

România se numără printre cei mai mari doi contributori naționali ai fondului, cu un angajament de 50 de milioane de euro, asumat prin BID.

Potrivit unui comunicat al băncii, semnarea acordului de mandat aferent fondului concretizează memorandumul de participare la fond încheiat în aprilie 2026 la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik și consolidează rolul BID de investitor instituțional în proiecte strategice cu impact regional.

Instituțiile participante din România, Polonia, Lituania, Bulgaria, Croația și Slovenia contribuie împreună cu 180 milioane euro. BID și banca de dezvoltare poloneză, BGK, sunt liderii contributori la fond, cu câte 50 de milioane de euro fiecare.

FEI va aloca cel puțin o sumă egală din resursele aflate în administrarea sa, ceea ce oferă platformei o capacitate inițială totală de investiții de 360 milioane euro. Prin investiții în fonduri de infrastructură, mecanismul urmărește să mobilizeze cel puțin 2 miliarde euro pentru energie, infrastructură digitală, mobilitate și infrastructură socială în regiune.

‘Rolul BID trebuie să fie acela de a multiplica resursele pe care România le pune la dispoziție pentru investiții și de a atrage alături de ele capital privat. Cele 50 de milioane de euro pe care le angajăm acum nu reprezintă doar o contribuție la un fond regional, ci capital care intră într-un mecanism cu efect de multiplicare și care poate genera investiții de câteva ori mai mari în infrastructură’, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, în comunicat.

FEI va selecta și monitoriza mai multe fonduri de infrastructură, cu strategii generale și specializate. Structura va putea include atât administratori internaționali cu experiență, cât și echipe noi sau în dezvoltare din țările participante.

Prin acest model, capitalul este distribuit între administratori, sectoare și tipuri de proiecte, reducând concentrarea riscului și extinzând capacitatea de finanțare. Platforma va participa ca investitor ancoră în fondurile selectate, alături de alți investitori, pentru a atrage capital instituțional și privat către infrastructura regională.

‘Pentru BID, semnarea acordului de mandat înseamnă trecerea de la intenția de participare anunțată în aprilie la un angajament investițional concret. Modelul de fond de fonduri ne oferă diversificare între mai multe strategii și administratori, iar co-investiția FEI crește capacitatea de intervenție încă de la început. În același timp, contribuim la formarea unei piețe regionale de fonduri de infrastructură capabile să atragă capital pe termen lung și să finanțeze proiecte bine pregătite în România și în regiune’, a declarat Raluca Nicolescu, director general al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Noul fond de fonduri completează celelalte două vehicule investiționale dezvoltate sub egida Inițiativei celor Trei Mări. BID contribuie, în numele și contul statului român, la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, printr-un angajament de 20 milioane euro. Potrivit raportului de impact publicat în 2026, acest fond a generat deja investiții de aproximativ 255 milioane euro în economia românească și are un impact potențial estimat la circa 1,24 miliarde euro în România pe durata sa de viață.

În noiembrie 2025, BID a intrat, în numele și contul statului român, cu 20 milioane euro și în Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, instrument administrat de FEI și orientat către companii inovatoare aflate în etapa de creștere. Odată cu noul angajament de 50 milioane euro pentru infrastructură, contribuțiile României prin BID în cele trei vehicule ale Inițiativei ajung la 90 milioane euro.

Parteneriatul dintre BID și FEI se dezvoltă și la nivel național. În iunie 2026, cele două instituții au semnat memorandumul pentru crearea RoBOOST, un fond de fonduri destinat companiilor românești, pentru care BID are în vedere o contribuție de 100 milioane euro din fonduri proprii.

‘România are nevoie de investiții masive în energie, transport, infrastructură digitală și proiecte care cresc conectivitatea regiunii, iar bugetul public nu poate susține singur acest necesar. Tocmai de aceea construim instrumente prin care fiecare ban public poate atrage resurse suplimentare și expertiză investițională’, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Contribuțiile inițiale sunt: BID România – 50 milioane euro; BGK Polonia – 50 milioane euro; ILTE Lituania – 25 milioane euro; JEREMIE Bulgaria, sub coordonarea Ministerului Inovării și Transformării Digitale din Bulgaria – 25 milioane euro; HBOR Croația – 20 milioane euro; SID Kapital, filială a SID Banka Slovenia – 10 milioane euro.

Platforma rămâne deschisă altor participanți. Obiectivul este atingerea unui total de 250 milioane euro în contribuții naționale, pe care FEI le va cel puțin egala prin co-investiții.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare națională, deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID sprijină dezvoltarea economică și socială, competitivitatea, inovarea, creșterea economică sustenabilă și tranziția către neutralitate climatică, intervenind acolo unde piața financiară nu răspunde suficient nevoilor de finanțare.

Fondul European de Investiții face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții. FEI dezvoltă și implementează instrumente de capital, garantare și microfinanțare și acționează ca investitor ancoră pentru mobilizarea capitalului privat și instituțional în sprijinul obiectivelor europene de competitivitate, inovare, digitalizare și sustenabilitate.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă de cooperare politică și economică între 13 state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră. Inițiativa urmărește dezvoltarea conectivității și a infrastructurii regionale, creșterea coeziunii europene și consolidarea competitivității economice. România este membră activă și primul stat care a organizat Forumul de Afaceri al Inițiativei în 2018, unde s-au pus bazele primului fond de investiții asociat Inițiativei.