ACEA: Vânzările de automobile Dacia în Europa au scăzut cu 12,9% în august

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au înregistrat în august un declin anual de 12,9%, dar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,9%, de la 4,7%, a anunțat joi Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Un număr de 32.144 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în august în Europa, comparativ cu 36.909 unități în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în august: creșteri la grupul Stellantis (3,5%) și scăderi la grupul Volkswagen (3,6%), la grupul Renault (4,4%), și la compania americană Ford (14,3%), arată datele ACEA.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), înmatriculările Tesla au crescut în august cu 4%, în timp ce rivalul chinez BYD a raportat un avans de 127,9% al vânzărilor în Europa.

În primele opt luni din acest an, vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut în ritm anual cu 9,7%, iar cota de piață a producătorului de automobile s-a redus la 3,9%, de la 4,6%.

Un număr de 360.657 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în primele opt luni din acest an în Europa, comparativ cu 399.437 în perioada similară din 2025.

Marii producători auto au raportat evoluții mixte ale vânzărilor în perioada ianuarie – august 2026: creșteri la grupul Stellantis (4,7%) și la grupul Volkswagen (0,9%), scăderi la grupul Renault (3,3%) și la Ford (14,4%).

Tesla a raportat un avans de 43,3%, iar BYD de 144,1%.