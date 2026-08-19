Deși a scăzut semnificativ, inflația din România (8,2%) rămâne cea mai mare din UE

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3%, în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este, din nou, țara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al prețurilor de 8,2%, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Suedia (0,3%), Cehia (1,3%) și Danemarca și Ungaria (ambele cu 1,6%). La polul opus, s-au situat România (8,2%), Lituania (5,4%), Cipru și Bulgaria (ambele cu 4,4%).

Comparativ cu situația din luna iunie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 9,2% până la 8,2%), a rămas stabilă în trei țări și a crescut în nouă țări membre.

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 2,9% în iulie, de la un nivel de 2,8% în luna iunie. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,55 puncte procentuale), urmate de prețurile la energie (0,94 puncte procentuale) și prețurile la alimente, alcool și țigări (0,23 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflației a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) a fost 9,8%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 – iulie 2026) față de precedentele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.