Dominic Fritz: PSD a livrat TVR direct extremiștilor, iar asta e un pericol pentru orice democrație

Președintele USR, Dominic Fritz, acuză PSD că ”a livrat” Televiziunea Română ”direct extremiștilor”, iar asta, consideră el, e un pericol pentru orice democrație.

Reacția acestuia vine după numirile interimare de la șefia SRTv și SRR – Sorina Matei și Răzvan Dincă.

”Ilegal și neconstituțional, AUR a instalat-o azi la conducerea interimară a TVR, cu voturile PSD desigur. La schimb, AUR a votat omul PSD la Radioul Public. Doi jurnaliști fără cusur – Robert Schwartz (Radio) și Adriana Săftoiu (TVR) – au fost scoși de CCR de la conduceri pentru că nu au preluat comenzile sistemului. PSD a livrat Televiziunea Română direct extremiștilor, iar asta e un pericol pentru orice democrație. Mai ales când știm, cu dovezi clare, că AUR a crescut cu teorii ale conspirației, fake news, dezinformări și a cultivat neîncrederea în democrație și Europa. Dar, pentru acești PSD-iști care se văd zilnic scoși de miniștrii USR de la robinetele cu bani publici care le-au alimentat ani de zile luxul și zborurile private, disperarea e prea mare. Atât de mare încât sacrifică zilnic câte o bucată de democrație. Posibil că, în curând, PSD ne va prezenta Guvernul lui ‘pro-european’ cu tot felul de înțelegeri pe la spate. Zic deschis: faceți abureala asta amorală fără noi. Vom duce lupta pentru demnitate și democrație cu consecvență și fără să obosim”, a transmis Fritz, marți seară, într-o postare pe Facebook.

Sorina Matei a fost numită marți, în Birourile permanente reunite ale Camerei și Senatului, director general interimar al TVR, iar Răzvan Dincă va deține pentru 60 de zile șefia SRR.