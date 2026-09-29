Trump a adus aur în SUA din Venezuela, pe care însă rafinăriile americane refuză să îl proceseze

Administrația președintelui Donald Trump transportă aur din Venezuela în Statele Unite, dar rafinăriile nu îl procesează din cauza îndoielilor legate de presupusele legături ale companiilor venezuelene cu practici corupte, a scris luni publicația americană The New York Times (NYT), informează EFE.

Ancheta realizată de NYT acoperă de la minele din sudul Venezuelei până la Casa Albă și companii de import-export din Europa, iar sursele anonime consultate susțin, referindu-se la capturarea fostului președinte venezuelean de către Washington în ianuarie, că președintele Trump a conectat SUA cu o industrie care ‘este încă afectată de aceeași infracționalitate pe care el spunea că o combate atunci când l-a arestat pe Maduro’.

‘Investitori americani investesc într-o mină care are legături cu membri ai infracționalității organizate ca parte a unui acord negociat de administrația Trump’, dezvăluie amplul reportaj publicat de NYT.

‘Avioanele au transportat aur din Venezuela chiar înainte ca firmele să viziteze minele, iar o parte din acel aur este legată de mineri care dau mită bandelor’, afirmă ziarul american.

Totuși, deși există cantități de aur venezuelean care au ajuns deja în SUA, transporturile, evaluate la sute de milioane de dolari, rămân intacte în depozite, spune NYT.

Obstacolul care împiedică procesarea metalului constă în faptul că, potrivit normelor internaționale, rafinăriile ar trebui să garanteze că aurul nu a finanțat bande infracționale, distrugerea mediului sau corupția.

Însuși Donald Trump, în primul său mandat de președinte al SUA, a inclus în martie 2019 aurul venezuelean pe o ‘listă neagră’ din cauza legăturilor sale cu distrugerea mediului și practicile corupte.

Totuși, în martie anul acesta, la două luni după capturarea fostului președinte al Venezuelei, oficiali ai guvernului american au negociat cu compania minieră de stat Minerven un acord de milioane de dolari pentru a vinde pe piețele americane până la o tonă de aur, evaluată în prezent la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Acordul ar presupune ca Minerven să furnizeze între 650 și 1.000 de kilograme de bare de aur Dore companiei globale de tranzacționare și logistică a mărfurilor specializată în metale și minerale Trafigura, responsabilă de transportul aurului către rafinăriile americane, potrivit relatărilor mass-media americane de atunci.