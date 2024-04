E.ON România primeşte 300 de cereri de conectare pe săptămână din partea prosumatorilor, faţă de 10 cereri pe săptămână la începutul anului, a declarat, luni, Volker Raffel, CEO E.ON România, prezent la dezbaterea „Schimbări geopolitice în Europa de Sud-Est”, organizată de AHK România.

„Acum avem 300 de cereri pe săptămână. La începutul anului am avut 10 cereri pe săptămână, acum vedem 300 de cereri pe săptămână pentru că s-a repornit programul Casa Verde, preţurile panourilor au scăzut şi avem o explozie. La noi unde distribuim energie electrică în zona Moldovei industria gestionează procesul de conectare. Conectăm foarte repede şi ajungem să conectăm pe toţi, dar ce avem să facem este să întărim reţeaua. Pentru conectare este un lucru, dar după reţeaua trebuie să fie în stare să evacueze energia electrică şi acolo trebuie să lucrăm la mare viteză”, a precizat Volker Raffel.

Întrebat despre durata de conectare la reţea a prosumatorilor, acesta a spus că în cazul companiei pe care o conduce procesul durează între 10 şi 20 de zile de la primirea cererii şi până la conectare.

Volker Raffel a subliniat importanţa realizării de investiţii în reţeaua de distribuţie pentru a evacua energia electrică produsă. El a menţionat că în urmă cu două zile cancelarul german Olaf Scholz a făcut o vizită la AHK.

„Şi el a considerat că şi în Germania am început puţin prea târziu. Şi în România am ratat o şansă pentru că am amânat perioada de reglementare de un an. Dar acum vorbim împreună cu autorităţile să stabilim cadrul de investiţie pentru 5 ani”, a afirmat Volker Raffel.

De asemenea, şeful E.ON a fost întrebat despre posibila vânzare a companiei către Romgaz.

„Da, zvonuri am auzit şi eu. Ce se întâmplă în grupul mare este că periodic facem o revizuire de portofoliu şi în momentul de faţă facem la nivelul grupului, în Germania, această analiză, ce opţiuni sunt pentru business şi în România, dar deciziile nu sunt luate şi până deciziile nu sunt luate nu pot să comentez mai mult”, a spus Volker Raffel.