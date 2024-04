Niko Becker, tânăra speranță de la GOPO 2024

Pentru al treilea an consecutiv, Theo Nissim, producător și filantrop, susține actorii cu potențial, prin intermediul premiului ,,Tânără speranță”, din cadrul Premiilor Gopo. Câștigătorul din acest an este Niko Becker, pentru prestația sa în lungmetrajul ,,Spre Nord”. Premiile GOPO se află la cea de-a XVIII-a ediție.

Anul acesta, nominalizații au fost: Anca Munteanu pentru rolul Raluca din „Berliner Kind”; Andreea Chiper, Andrei Voineag pentru regia și montajul filmului „Dansez și eu la nunta părinților mei”; Una Toma pentru rolul Sara din filmul „Dark Ages”; Cristina Iliescu pentru regia filmului „S-a născut un loc”; Niko Becker pentru rolul Dumitru din filmul „Spre nord” și Daniel Bâliș pentru rolul Nicu din filmul „Warboy”. Niko Becker a reușit să convingă juriul de data aceasta. Aceasta a fost si primul rol mare într-un lung metraj al actorului.

,,Niko este un tânăr foarte talentat! Cred cu tărie că în artă și, mai ales, cinematografie, tinerele speranțe au un rol deosebit de important. Sunt combustibilul care face industria să meargă mai departe și, din acest motiv, merită sprijinite. De fiecare dată când am fost invitat să acord acest premiu, am fost extrem de încântat să pot să le ofer recunoașterea meritată celor care s-au remarcat la început de carieră. Prin intermediul Conceptual Lab, voi încerca mereu să susțin oamenii talentați și pasionați de ceea ce fac, dar și proiectele reușite din orice domeniu al frumosului”, spune Theo Nissim, producător și filantrop.

În 2022, premiul „Tânără Speranță” oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim i-a fost acordat lui Laurențiu Răducanu, pentru imaginea lungmetrajelor „După 40 de zile”, „Poate mai trăiesc și azi” și a scurtmetrajelor „When Nights meets Dawn” și „Interfon 15”, iar la ediția de anul trecut, același premiu a ajuns la Ioana Chițiu pentru rolul Irida din filmul „Crai Nou”. Premiile Gopo au introdus, începând cu acest an, două jurii distincte pentru selecția filmelor. Unul este dedicat lungmetrajelor, iar celălalt categoriilor documentar și scurtmetraj.

Hub-ul creativ condus de Theo Nissim nu se limitează doar la un singur premiu. În fiecare an, Conceptual Lab by Theo Nissim oferă și un „Premiu pentru cea mai bună interpretare” în valoare de 1000 de euro la TIFF, precum și Bursa Alex.Leo Șerban. La primele ediții, bursa era destinată exclusiv tinerilor jurnaliști și criticilor de film, care beneficiau de un sejur de perfecționare profesională în cadrul creativ al Festivalului de Film Românesc de la New York, Making Waves, organizat de Romanian Film Initiative. Începând cu anul 2018, bursa se adresează atât regizorilor, cât și scenariștilor, având o valoare de 2500 de euro și fiind oferită în parteneriat cu Conceptual Lab by Theo Nissim. Totodată, o Mențiune specială în valoare de 1000 de euro – oferită de Conceptual Lab și TIFF – va recompensa performanța unui actor român sub 35 de ani, care s-a remarcat într-un film lansat în 2023.

Conceptual Lab by Theo Nissim este un Hub creativ, care susține proiectele din industria cinematografică. Anul acesta, asociația patronată de producătorul și filantropul Theo Nissim, împlinește 10 ani de activitate.