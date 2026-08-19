Europa nu își permite să rateze revoluția Inteligenței Artificiale, spune Christine Lagarde

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut miercuri apel către bătrânul continent să nu rateze revoluția în curs a inteligenței artificiale (AI), o tehnologie care atrage investiții uriașe, dar care este dominată în mare măsură de giganți din Statele Unite și China, informează AFP.

‘Europa a ratat, în mare măsură, prima revoluție digitală, deoarece câștigurile comerciale obținute prin răspândirea tehnologiilor informației și comunicațiilor au fost captate în mod disproporționat în alte părți’, a explicat Christine Lagarde, în timpul unei mese rotunde organizate la Geneva de Forumul Economic Mondial.

‘Nu ne permitem să repetăm această experiență cu AI, a doua revoluție digitală’, a subliniat președinta BCE.

Pe această piață, care a crescut în ritm exploziv după 2022, cursa este disputată în principal între giganți americani precum OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft sau Amazon, și compania chineză DeepSeek.

Cu toate acestea, Lagarde crede că Europa este bine poziționată în anumite privințe pentru a valorifica pe deplin noile tehnologii, decalajul său fiind explicat prin ‘dificultățile în transformarea cunoștințelor în succes comercial’.

‘UE reprezintă aproximativ 6% din populația lumii, dar 15% din cercetătorii săi. De asemenea, produce aproape o cincime din cele mai citate publicații științifice din lume’, a precizat președinta BCE.

Potrivit lui Christine Lagarde, ‘fragmentarea pieței reduce profitabilitatea creșterii la scară largă în Europa, în timp ce fragmentarea piețelor financiare face ca această expansiune să fie mai dificil de finanțat’.

De mai mulți ani, Uniunea Europeană încearcă să îi unifice piețele sale de capital fragmentate, în ideea de a oferi mai multe oportunități de investiții cetățenilor europeni și a mobiliza mai mult capital pentru întreprinderile din UE.

Liderii europeni vizează un acord privind o mai mare integrare a piețelor de capital ‘până la sfârșitul anului 2026’, a reiterat miercuri Lagarde, ‘pentru a aduce Europa mai aproape de o piață unică de capital autentică’.

De asemenea, Lagarde a menționat că există unele ‘semne încurajatoare’ în ceea ce privește cursa pentru AI în Europa, precizând că, în conformitate cu rezultatele sondajelor, ‘companiile din zona euro intenționează să aloce în medie aproximativ 9% din investițiile lor totale’ acestei tehnologii în 2026.