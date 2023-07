Hidroelectrica tocmai a numit un nou membru în Consiliul de Supraveghere

Hidroelectrica și-a anunțat acționarii si investitorii asupra faptului că, in cadrul ședinței din data de 31 iulie 2023, Consiliul de Supraveghere a hotărât numirea lui Petre Iulian Nicolescu in calitate de membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, cu un mandat provizoriu de 4 luni, începând cu data de 1 august 2023 sau până la desemnarea unui membru al Consiliului de Supraveghere selectat in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, daca selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

În trecut, Petre Iulian Nicolescu a fost secretar de stat în ministerul Economiei, dar și secretar de stat în ministerul Turismului.

Nicolescu a fost, de asemenea, membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A., iar în 2014-2015 a fost directorul Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) din subordinea Ministerului Economiei.