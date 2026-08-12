INS: Salariul mediu net a crescut în iunie 2026 cu 50 lei față de luna mai

Salariul mediu net în România a crescut în iunie 2026 față de luna precedentă cu 50 lei (+0,9%), până la valoarea de 5.734 de lei, în timp ce câștigul mediu brut a înregistrat un avans de 81 lei (+0,9%), arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii iunie din acest an, câștigul salarial mediu brut a fost 9.564 lei.

În luna iunie 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte), cât și reducerilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (13.474 lei) și în activități de editare (11.999 lei), iar cele mai mici în alte activități de servicii (2.897 lei) și în pescuit și acvacultură (2.912 lei).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: între 9% și 14% în telecomunicații, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, activități de editare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice; între 5,5% și 7,5% în tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., fabricarea produselor textile; între 4% și 5,5% în fabricarea echipamentelor electrice, colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cercetare-dezvoltare, publicitate, activități de studiere a pieței și relații publice, alte activități extractive, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, fabricarea produselor din tutun.

În schimb, scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: între 11,5% și 13% în extracția minereurilor metalifere, extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 5% și 7% în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; între 2% și 4,5% în activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități și servicii de decontaminare.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a scăzut în învățământ (-1,9%), respectiv în sănătate și asistență socială (-0,3%) și a crescut ușor în administrația publică (+0,8%).

În luna iunie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%.

Conform INS, indicele câștigului salarial real a fost 93,7% în luna iunie 2026 față de luna iunie 2025.

De asemenea, indicele câștigului salarial real a fost 100,8% în luna iunie 2026 față de luna mai 2026.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 238,9%, cu 1,9 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2026.

INS precizează că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.