Vânzările TSMC au crescut cu aproape 45%, susţinute de cererea puternică pentru cipuri AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume, a raportat pentru luna iulie o creştere puternică a vânzărilor, pe fondul cererii tot mai mari pentru semiconductori destinaţi inteligenţei artificiale, potrivit CNBC.

Veniturile TSMC au ajuns în iulie la 467,58 miliarde de dolari taiwanezi, echivalentul a aproximativ 14,5 miliarde de dolari, în creştere cu 44,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rezultatele companiei sunt urmărite îndeaproape de investitori deoarece TSMC produce cipuri pentru unele dintre cele mai importante companii de tehnologie, inclusiv Nvidia, dar şi cipuri personalizate pentru Google. Evoluţia vânzărilor sale este considerată astfel un indicator important pentru cererea de infrastructură AI.

TSMC estimează pentru întregul an 2026 o creştere a veniturilor cu puţin peste 40% în dolari, iar avansul din iulie depăşeşte acest ritm. Analiştii avertizează însă că vânzările lunare din industria semiconductorilor pot fluctua semnificativ şi că o singură lună nu este suficientă pentru stabilirea unei tendinţe.

Cererea pentru AI are deja o pondere dominantă în activitatea companiei. În trimestrul al doilea, segmentul de calcul de înaltă performanţă, în care TSMC include vânzările de cipuri pentru inteligenţă artificială, a reprezentat 66% din veniturile totale.

Preşedintele TSMC, C.C. Wei, a afirmat că cererea asociată inteligenţei artificiale continuă să fie „extrem de robustă”. Compania şi-a majorat şi estimarea investiţiilor de capital pentru acest an, la 60-64 de miliarde de dolari, în contextul extinderii capacităţilor de producţie.

Rezultatele TSMC au susţinut luni şi acţiunile producătorilor europeni de semiconductori. ASML a avansat cu peste 2%, iar Infineon şi STMicroelectronics au înregistrat, de asemenea, creşteri.

Sectorul semiconductorilor a trecut însă recent printr-o corecţie, pe fondul preocupărilor investitorilor privind amploarea cheltuielilor pentru AI şi randamentul acestor investiţii. Indicele PHLX Semiconductor se află cu aproximativ 15% sub maximul atins în iunie, dar păstrează un avans de aproximativ 72% de la începutul anului. Acţiunile TSMC au crescut cu aproximativ 50% în 2026.