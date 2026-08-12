Kazahstan: Producția de petrol a scăzut cu 8,9% în primele șapte luni din 2026

Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut în ritm anual cu 8,9%, la 53,2 milioane tone metrice, în primele șapte luni din 2026, a anunțat marți Ministerul Economiei, transmite Xinhua.

În pofida declinului producției de petrol și a volatilității de pe piețele globale, PIB-ul Kazahstanului a crescut cu 4,1% în perioada ianuarie-iulie 2026, a informat ministerul.

Avansul economiei a fost susținut de sectoarele economice care nu depind direct de extracția de resurse naturale, unde s-a înregistrat o creștere de 5,4% în primele șapte luni din 2026, în timp ce sectorul manufacturier a urcat cu 9%.

Diversificarea economică a redus rolul sectorului petrolului în economia Kazahstanului, producția de petrol fiind responsabilă pentru 7,8% din PIB la finalul lui 2025, a precizat instituția.

Luna aceasta, compania petrolieră kazahă KazMunayGas a anunțat că Kazahstanul intenționează să suplimenteze capacitatea celor două conducte petroliere ale sale către China, în urma atacurilor cu drone asupra infrastructurii de la Marea Neagă a Consorțiului Conductei Caspice (CPC) și a navelor care deservesc terminalul petrolier aflat la capătul acestei conducte prin care este livrat în prezent circa 80% din petrolul kazah.

Astfel, Kazahstanul are în vedere creșterea capacității oleoductului Kenkiyak-Atyrau de la 6 milioane de tone pe an la 15 milioane de tone, iar pe cea a oleoductului Kenkiyak-Kumkola de la 10 milioane de tone pe an la 20 de milioane de tone, a informat KazMunayGas, în urma unor discuții cu compania chineză China National Petroleum Corporation (CNPC).

Aceste proiecte vor permite Kazahstanului să își reducă dependența față de conducta CPC, care traversează Marea Caspică și sudul Rusiei, până în portul rus Novorossiisk la Marea Neagră. Exporturile de petrol kazah au fost perturbate în mod repetat de atacurile ucrainene cu drone asupra stațiilor de pompare din Rusia și asupra terminalului maritim de încărcare din portul Novorossiisk, de unde sunt livrate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului.

‘Kazahstanul ar fi trebuit să ia în considerare de mult timp creșterea livrărilor de petrol către China. Deja din 2014, după anexarea Crimeei, (…) Rusia a început să construiască oleoducte și gazoducte către China în Orientul Îndepărtat, anticipând impunerea de sancțiuni de către UE asupra petrolului său’, a afirmă Rashid Jaksikov, expert în proiecte energetice din Kazahstan.

Fiecare dintre cele două conducte petroliere între Kazahstan și China au fost construite în aproximativ doi ani, una între 2002 și 2003, iar cealaltă între 2007 și 2009, așadar extinderea lor nu ar trebui să dureze mult mai mult.