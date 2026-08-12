Exporturile de grâu rusesc, la cel mai redus nivel începând din sezonul 2016/2017

Exporturile de grâu rusesc ar putea scădea în august la 3-3,4 milioane tone, de la 4,5 milioane tone în urmă cu un an, cel mai redus nivel începând din sezonul 2016/2017, au avertizat marți analiștii companiei de consultanță Sovecon, transmite Reuters.

Rusia este principalul exportator mondial de grâu, dar întârzierile în recoltare, prețurile scăzute și perturbarea transportului în urma atacurilor ucrainene din zona Mării Negre au început să afecteze exporturile.

‘Nivelul scăzut al exporturilor pune din ce mai multă presiune pe piața internă’, a apreciat șeful Sovecon, Andrey Sizov.

Luni, Sovecon estima că prețul grâului rusesc din noua recoltă cu 12,5% proteină s-a situat săptămâna trecută la 224 – 226 dolari pe tonă, comparativ cu 228 – 230 dolari pe tonă săptămâna precedentă.