INS: Chiriile, motorina și benzina, cele mai mari scumpiri din ultimul an

Chiriile s-au scumpit cu 42,48% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, fiind urmate de motorină, cu 30,7%, și benzină, cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică.

‘În iulie 2026 inflația anuală scade cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele douăsprezece luni și atinge nivelul de 8,2%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 8,16%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se și de această dată tot la servicii, 13,67%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,03%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval tot la cafea, prețul acesteia majorându-se într-un an cu 19,47%. Ouăle se află pe locul secund cu o creștere a prețurilor de 13,9%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 11,67%. În același interval de timp, laptele de vacă și-a majorat prețul cu 11,28%, țuica și alte băuturi spitoase au fost mai scumpe cu 8,87%. Grupa produselor din zahăr, miere de albine și-a majorat tarifele cu 8,81%, comparativ cu iulie 2025’, se arată în analiza INS.

Conform statisticii, alte majorări de preț la alimente se pot constata la pâine, cu 7,93%, la pește proaspăt, cu 7,54%, la conservele din carne, cu 6,77%, la ulei comestibil, cu 6,57%, la carne de pasăre, cu 6,24%, și la carnea de porc, cu 3,4%. Berea și-a majorat prețul cu 7,88%, iar vinul cu 6,66%.

În perioada menționată au fost și reduceri ale prețurilor și anume: zahărul și-a diminuat tariful cu 0,25%, untul cu 0,53%, făina cu 4,3%, iar mălaiul cu 4,92%. Cele mai mari scăderi de preț pe parcursul unui an s-au înregistrat la cartofi cu 13,68%, precum și la fructele proaspete 13,82%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai însemnate creșteri din iulie sunt de această dată la motorină, 30,7%, urmate de cele la benzină cu 23,15%. Tarifului energiei electrice, până luna trecută vedeta scumpirilor ultimului an, și-a majorat tariful (după încetarea efectului de bază ca urmare a eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor) cu doar 3,39%. INS reamintește că timp de un an după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice, tariful energiei electrice a atins și niveluri de peste 50% an/an.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la grupa combustibililor, cu 16,87%, la energie termică, 10,70%, la cărți, ziare, reviste, 10,82%, la detergenți, 9,92%, la tutun și țigări, 8,51%. Nu în ultimul rând, și articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit cu 6,80%, iar medicamentele și-au majorat prețurile în iulie cu 4,36%. În perioada iulie 2026 – iulie 2025, prețul gazelor a crescut cu 0,97%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iulie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat la chirii, acestea majorându-se cu 42,48%, urmate de tarifele la apă, canal și salubritate, cu 15,99%, reparații auto, cu 13,85%, igienă și cosmetică, cu 14,10%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,36%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,48%, transportul urban și-a majorat tariful cu 7,47%, iar cel rutier cu 12,21%. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% comparativ cu iulie anul precedent, dar în acest caz se remarcă o creștere a prețurilor cu 18,73% față de luna iunie 2026. Tarifele serviciilor poștale, care își reduseseră cotele în lunile anterioare, în iulie 2026, față de luna similară din 2025, s-au majorat cu 9,18%.

Rata anuală a inflației a scăzut la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).