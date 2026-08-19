Inteligența Artificială a creat locuri de muncă în peste jumătate dintre companiile britanice

Inteligența artificială, ale cărei efecte negative asupra ocupării forței de muncă nu au fost încă resimțite pe scară largă, a creat noi locuri de muncă în peste jumătate din companiile britanice, arată un studiu publicat marți de banca Lloyds, transmite AFP.

”Mai mult de jumătate (54%) dintre companiile britanice au declarat că Inteligența Artificială a creat noi locuri de muncă”, a precizat Lloyds într-un comunicat, citând rezultatele unui studiu lunar, care nu precizează însă dacă, în paralel, au fost eliminate alte locuri de muncă.

Conform unui raport publicat luna trecută de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Inteligența Artificială nu provoacă, până acum, o ”scădere generalizată” a ocupării forței de muncă în țările membre ale organizației, chiar dacă această tehnologie schimbă competențele căutate de companii și poate complica și mai mult integrarea tinerilor pe piața muncii.

În Marea Britanie, unde economia este dominată de sectorul serviciilor, ceea ce face ca subiectul impactului AI asupra ocupării forței de muncă să fie unul deosebit de sensibil, 58% dintre companii au declarat că intenționează să își mărească investițiile în acest domeniu în anul următor pentru a ”îmbunătăți competențele personalului”, arată concluziile studiului Lloyds.

”Inteligența Artificială are potențialul de a fi la fel de transformatoare pentru companii precum a fost internetul în urmă cu o generație”, a declarat Amanda Murphy, director diviziei Corporate and Commercial Banking de la Lloyds.

În total, 61% dintre companii declară că utilizează în prezent AI, iar aproape șase din zece spun că cele care nu adoptă această tehnologie se vor afla într-un dezavantaj competitiv, conform acestui sondaj realizat în luna iulie pe un eșantion de 1.200 de companii.