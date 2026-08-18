Inteligența artificială, tot mai folosită ca armă de atac de către hackeri

Aproape șase din zece organizații au fost ținta unor atacuri de inginerie socială asistată de inteligență artificială (AI) în ultimele 12 luni, arată un studiu global realizat de Bitdefender, dat marți publicității.

Potrivit datelor, 59% dintre respondenți au trecut printr-un astfel de incident, iar amenințările bazate pe AI se numără acum printre cele mai serioase riscuri cu care se confruntă echipele de securitate din companii.

În topul amenințărilor care îi preocupă cel mai mult, 56% dintre experții în securitate IT încadrează drept riscuri ridicate sau extreme amenințările informatice autonome, care utilizează inteligența artificială și algoritmi specializați pentru a-și schimba automat codul. Acestea sunt îndeaproape urmate de scurgerea de date sensibile către modele lingvistice publice (53%), tehnicile care ocolesc soluțiile tradiționale de securitate (52%) și deepfake-urile ori clonarea vocală folosite în fraude sau atacuri asupra e-mail-urilor de business (51%).

Întrebați ce medii îi îngrijorează cel mai mult, aproape jumătate dintre respondenți indică sistemele AI interne și modelele lingvistice (LLM), un procent similar infrastructura din cloud, iar o treime gestionarea identității și accesului în rețele, relevă studiul.

În ultimele 12 luni, cel mai des întâlnite incidente de securitate au fost breșele de infrastructură sau aplicații din cloud (42%), compromiterea e-mail-urilor de business soldată cu pierderi financiare sau de date (36%) și atacurile de tip ransomware care cer bani în schimbul redării accesului la datele blocate (26%).

În ciuda acestor riscuri, companiile se lovesc de obstacole în reducerea suprafeței de atac, precum efortul mare de întreținere a regulilor de securizare (38%), teama de perturbare a operațiunilor și lipsa de resurse (fiecare în jur de 35%).

La presiunea tehnică se adaugă una de natură etică: peste jumătate dintre specialiști au fost presați să păstreze confidențialitatea unei breșe, chiar și atunci când credeau că ar fi trebuit raportată autorităților. Deși 55% reprezintă o ușoară scădere față de 58% în 2025, valoarea rămâne mult peste nivelul de 42% raportat în 2023, iar cultura mușamalizării rămâne adânc înrădăcinată în anumite organizații.

‘Extinderea suprafeței de atac, proliferarea rapidă a amenințărilor bazate pe AI și presiunile operaționale constante forțează organizațiile să regândească din temelii modul în care abordează securitatea. Rezultatele acestui raport arată clar că strategiile moderne de securitate trebuie să depășească apărarea reactivă pentru a reduce continuu riscurile și a asigura conformitatea într-un mediu în care adversarii sunt mai rapizi, mai adaptabili și tot mai automatizați’, a declarat Andrei Florescu, președinte și director general al diviziei Business Solutions Group din cadrul Bitdefender, în comunicat.

Bitdefender a colaborat cu Censuswide, companie de consultanță specializată în cercetare de piață, care a analizat răspunsurile a 1.201 specialiști în IT și securitate din companii cu peste 500 de angajați din Franța, Germania, Italia, Singapore, Marea Britanie și SUA. Studiul s-a desfășurat între aprilie și iunie 2026.