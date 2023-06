Inteligența artificială va schimba profund modul de lucru în companii

Compania românească Devhd, specializată în furnizarea de consultanţă şi servicii de transformare digitală prin intermediul platformei americane ServiceNow, mizează pe automatizarea fără precedent a operațiunilor din companii, pe fondul extinderii utilizării inteligenței artificiale la nivel business.

Participantă la conferința anuală ServiceNow – “Knowledge23” ce a avut loc recent la Las Vegas, în Statele Unite, Devhd salută cu entuziasm parteneriatul încheiat între ServiceNow și NVIDIA care are drept scop dezvoltarea de capabilități AI generative puternice, pentru companiile mari și foarte mari, cu obiectivul de a transforma procesele de afaceri printr-o automatizare mai rapidă și mai inteligentă a fluxului de lucru.

Folosind software-ul, serviciile și infrastructura NVIDIA, ServiceNow va dezvolta modele software bazate pe date, personalizate la scară largă, special pentru platforma sa de transformare digitală end-to-end.

Utilizarea inteligenței artificiale va fi extinsă la nivelul companiilor mari de tip enterprise – atât pentru departamentele IT, dezvoltatorii interni, echipele de servicii pentru clienți, cât și pentru alte categorii de angajați cu obiectivul de a consolida automatizarea fluxului de lucru și a crește rapid productivitatea.

„Parteneriatul cu NVIDIA reprezintă o oportunitate extraordinară pentru industria IT. Integrarea Generative AI în platforma ServiceNow are potențialul de a revoluționa operațiunile companiilor mari și foarte mari și de a deschide noi orizonturi pentru îmbunătățirea productivității și eficienței. Suntem mândri să fim parte din această alianță inovatoare, ca Premier ServiceNow Partner și să oferim soluții de vârf pe platforma ServiceNow pentru clienții noștri.”, declară Adrian Herdan, CEO Devhd.

Cum va influența AI generativă viața unei companii?

Remodelarea afacerilor digitale.

Prin dezvoltarea de asistenți și agenți virtuali inteligenți se vor rezolva mai rapid o gamă largă de întrebări și solicitări provenite din partea utilizatorilor. Chatboții AI special creați vor utiliza modele lingvistice extinse și se vor concentra pe anumite sarcini din domeniul IT, bine definite. Pentru a simplifica experiența utilizatorului, companiile pot personaliza chatboții cu date proprii pentru a crea o resursă AI generativă principală care rămâne ancorată la un anumit subiect în timp ce rezolvă multe solicitări diferite.

Aceste cazuri de utilizare AI generative sunt aplicabile și agenților de servicii pentru clienți, permițând prioritizarea cazurilor cu o mai mare acuratețe, economisind timp și îmbunătățind rezultatele. Echipele de asistență pentru clienți pot folosi AI generativă pentru rezolvarea automată a problemelor, generarea de articole din baza de cunoștințe a companiei, pe baza rezumatelor diferitelor cazuri similar întâlnire anterior în relația cu clienții, și rezumarea informațiilor și transmiterea acestora clienților prin chat, pentru o rezolvare și finalizare mai rapidă a solicitărilor.

Angajații pot învăța mai rapid și mai ușor

În plus, AI generativă poate îmbunătăți experiența angajaților, ajutând la identificarea oportunităților de creștere. De exemplu, angajații vor primi recomandări personalizate de învățare și dezvoltare, cum ar fi cursuri și mentori, recomandări bazate pe interogări în limbaj natural și informațiile din profilul angajatului.

Mai mulți clienți, un cost mai mic

Potrivit unui studiu al Harvard Business Review, companiile care încorporează inteligența artificială în procesul de vânzări și marketing, au înregistrat o creștere cu 50% a numărului de lead-uri generate prin campanii, simultan cu reducerea cu 60%-70% a timpului dedicat apelurilor cu clienții și cu 40-60% a costurilor generale asociate acestor activități.

Succesul AI este evident la nivelul companiilor din întreaga lume, dar o serie de provocări nu sunt de neglijat:

Implementarea AI are nevoie de mai mulți specialiști. 59% dintre companii consideră că este un deficit sever în acest domeniu, potrivit unui studiu.

Va fi necesar un proces masiv de re-formare la nivel professional (re-skilling/up-skilling). Potrivit World Economic Forum, impactul AI în următorii ani va fi major: 85 de milioane de job-uri vor fi înlocuite, dar vor apărea tot ca urmare a influenței AI alte 97 de milioane de joburi.

“După fenomenul denumit Great Resignation, va urma the Great Re-skill/Up-Skill. Acest boom în utilizarea AI, cel puțin la nivelul industriei IT va genera foarte multe job-uri pe care le-am putea încadra la “new software for a new age”, aproape similar cu momentul în care a apărut telefonia mobile sau cloud-ul și trebuie să ne pregătim pentru acest fenomen”, explică Adrian Herdan.

Prin platforma ServiceNow, Devhd oferă soluții și servicii end-to-end de transformare digital, inclusiv prin încorporarea de tool-uri AI în automatizarea proceselor de business. Compania este activă în România și Germania, cu o echipă totală de 20 angajați.