SUA elimină tarifele pentru whisky-ul scoţian, dar exporturile britanice pe piaţa americană rămân în scădere puternică

Preşedintele Donald Trump a anunţat eliminarea tuturor tarifelor pentru whisky-ul scoţian, ”în onoarea” regelui Charles III, însă exporturile Marii Britanii către Statele Unite rămân puternic afectate după valul de taxe comerciale introdus anterior, transmite CNBC.

Exporturile de bunuri ale Regatului Unit către SUA au scăzut cu aproximativ 25% după introducerea tarifelor din aprilie anul trecut, potrivit datelor oficiale. În termeni absoluţi, livrările, excluzând metalele preţioase, au coborât cu circa 1,5 miliarde de lire sterline, conform Office for National Statistics.

Declinul a fost vizibil şi în sectorul auto, unde exporturile britanice către piaţa americană au rămas sub nivelurile anterioare tarifelor pe parcursul ultimelor 12 luni. În acelaşi timp, importurile din SUA au crescut la începutul lui 2026, ceea ce a împins Regatul Unit într-un deficit comercial cu cel mai mare partener al său pentru trei luni consecutive.

Acordul comercial semnat anul trecut între Londra şi Washington, după introducerea aşa-numitelor tarife ”liberation day”, a inclus o taxă generală de 10% pentru bunurile importate în Statele Unite, punând capăt schimburilor fără tarife dintre cele două economii şi afectând inclusiv exporturile de băuturi spirtoase.

Deşi industria whisky-ului scoţian, care angajează aproximativ 40.000 de persoane şi reprezintă circa 23% din exporturile de bunuri ale Scoţiei, ar putea beneficia de eliminarea tarifelor, impactul pozitiv este limitat şi nu compensează deteriorarea generală a balanţei comerciale.

Analiştii avertizează că exportatorii britanici se confruntă cu presiuni multiple, de la costuri comerciale mai ridicate şi taxe mai mari până la scumpirea materiilor prime, ceea ce le reduce competitivitatea pe pieţele internaţionale.