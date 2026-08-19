Nazare: 22,4 miliarde de lei în plus la colectare în prima jumătate de an

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat, în primele șase luni ale anului, 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025, subliniază ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare Facebook.

‘22,4 miliarde de lei în plus la colectare în prima jumătate de an. Este obligatoriu să dublăm rezultatele din ce în ce mai bune la venituri prin responsabilitate continuă în cheltuirea banilor publici. În primele șase luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025’, a scris Nazare.

Potrivit acestuia, cifrele de colectare reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României.

Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase, consideră Nazare.

‘Un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului: 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, adică un plus de 13,3 miliarde de lei. În același timp, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din TVA. Mai sunt însă sectoare în care performanța trebuie îmbunătățită, prin reducerea evaziunii, creșterea conformării voluntare și întărirea instrumentelor pe care ANAF le are la dispoziție pentru a interveni acolo unde există riscuri și pierderi de venituri pentru buget. La accize, de exemplu, mai avem de recuperat: încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, doar ușor peste nivelul de 21,08 miliarde de lei din aceeași perioadă a anului trecut’, arată ministrul.

Conform acestuia, colectarea mai bună este doar o parte a soluției de corectare a dezechilibrelor severe pe care România le traversează în continuare, cealaltă fiind responsabilitatea în cheltuirea banilor publici.

‘Cealaltă este responsabilitatea cu care cheltuim banii publici. Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susține mâine’, a mai spus ministrul Finanțelor.

Acesta face, din nou, apel la responsabilitatea tuturor celor care contribuie, în Guvern și în Parlament, la deciziile cu impact asupra finanțelor publice pentru că România nu își permite cheltuieli fără acoperire.

‘La mijlocul lunii septembrie urmează misiunea de evaluare a S&P, iar la început de octombrie agenția va publica raportul privind România. Agențiile de rating analizează riguros cifrele, dar și capacitatea noastră de a păstra direcția. Iar principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanțelor publice’, și-a încheiat Nazare postarea.

Potrivit execuției bugetare la 30 iunie, deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB, față de 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile bugetare au crescut cu 10,3%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu 0,8%.