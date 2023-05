O fabrică din România tocmai s-a vândut. Au cumpărat-o ucrainenii

Biosphere, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de bunuri de uz casnic, igienă și produse de uz profesional pentru segmentul away-from-home din Europa de Est și Asia Centrală, anunță achiziția fabricii Alufix, printr-o investiție majoră pe piața din România.

Alufix, deținută de un holding austriac, este o companie de producție renumită la nivel internațional, care operează în România din anul 2003. Aceasta este specializată în producția de folii de aluminiu, hârtie de copt, pungi și alte produse de bucătărie și catering, cu sediul în Făgăraș, județul Brașov.

Prin această achiziție, Biosphere își consolidează poziția pe piața globală, extinzându-și producția în România. Compania este înființată în anul 1997, iar produsele acesteia sunt vândute azi în peste 20 de țări din întreaga lume, mărcile “FrekenBok” și “Smile” fiind lideri ai segmentelor lor.

În procesul de achiziție, început în vara anului trecut și finalizat recent, Biosphere a fost asistată legal de avocații ONV LAW, specializați în tranzacții M&A.

“Echipa noastră a coordonat tranzacția internațională, care s-a încheiat cu succes și care a avut ca obiect achiziția întregii afaceri. Am efectuat raportul de due diligence, am întocmit documentele tranzacției, am participat la negocieri și am coordonat activitatea juridică a celorlalte case de avocatură care au oferit suport în jurisdicțiile tuturor filialelor achiziționate. Aceasta este o investiție importantă pe piața de M&A din România, care devine treptat un hub regional important în Europa de Est”, declară Mihai Voicu, partener ONV LAW.

Investițiile cu capital străin în România își continuă parcursul ascendent, pentru al doilea an la rând. Doar în luna februarie, țara noastră a atras investiții totale în capital social în valoare de 103 mil. EUR, potrivit datelor Oficiului Național al Registrul Comerțului analizate de Casa de Avocatură ONV LAW.